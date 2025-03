Zaguero mexicano Huescas podría ir a cárcel por exceder límite de velocidad en Dinamarca

El zaguero mexicano Rodrigo Huescas, quien milita en el Copenhague, podría pasar algunos días en prisión por exceder los límites de velocidad, informó el viernes el club danés.

El jugador de 21 años conducía a 111 kilómetros por hora en una zona con límite de 50 kilómetros por hora.

"Al lateral derecho mexicano del Copenhague le revocaron la licencia de conducir y podría acabar pasando 20 días en prisión sin libertad condicional. La conducción peligrosa supone que Rodrigo Huescas esté imputado por conducción temeraria, por tanto, Copenhague está a la espera de la sentencia concreta", informó el Copenhague en un comunicado.

"Es inaceptable que no cumplas la ley y, al mismo tiempo, expongas a otros al peligro con tus acciones. Como futbolista del Copenhague tienes la gran responsabilidad de mostrar el camino a seguir y actuar correctamente", apuntó el director deportivo Sune Smith-Nielsen, citado en el comunicado.

Huescas, quien inició su carrera en 2021 con Cruz Azul de México y formó parte de la selección de su país que ganó recientemente la Liga de Naciones de la Concacaf, llegó al Copenhague en 2024.

"He cometido un gran error y pido disculpas por haber mostrado tan mal juicio, lo lamento mucho y acepto las consecuencias sin dudarlo. Nosotros, los jugadores, somos modelos para seguir para las futuras generaciones, y en esta ocasión no he estado a la altura de esa responsabilidad", dijo Huescas, citado en el comunicado del club.

Con información de Reuters