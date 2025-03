Alivio para Colo Barco por una gran noticia antes de Racing Estrasburgo vs. Lyon

Alivio para el Colo Barco por la gran noticia que recibió en Francia

A horas de un partido importante para Racing de Estrasburgo de Francia, Valentín "Colo" Barco recibió una gran noticia que no pasó desapercibida en el conjunto galo. Es que dicho equipo recibirá a Olympique de Lyon por la fecha 27 de la Ligue 1 en un encuentro que sin dudas será de los más atractivos de la jornada. El elenco en el que se desempeña el exhombre de Boca Juniors está a sólo dos puntos de su rival y sueña con meterse en zona de clasificación a las Copas internacionales.

Lo positivo es que el visitante llegará diezmado tras la doble fecha FIFA, en la que tuvo a dos de sus figuras compitiendo hasta hace pocos días. Por ende, es posible que no estén en las mejores condiciones físicas para disputar los 90 minutos y el dueño de casa, con el defensor de la Selección Argentina en cancha lo puede aprovechar en este cotejo, que tendrá lugar el viernes 28 de marzo del 2025 desde las 16.45 (hora argentina). Sin dudas, las bajas serían más que sensibles por lo que significan para el DT inglés Liam Rosenior, ya que habitualmente son titulares.

Alivio para el Colo Barco por la noticia que recibió en Racing de Estrasburgo vs. Lyon

Tanto Thiago Almada como Nicolás Tagliafico no tienen su lugar asegurado en el 11 titular del Olympique. El exjugador de Vélez Sarsfield jugó tanto contra Uruguay como ante Brasil y en ambas ocasiones no completó los 90 minutos. Claro que el segundo encuentro culminó el martes por la noche y habrá pocos días de diferencia, con un viaje largo incluido y el cambio del huso horario entre ambos continentes. Algo similar ocurrió con el exdefensor de Independiente, que sí jugó todo el partido vs. la "Celeste" y salió reemplazado contra la "Verdeamarelha" sobre el final para el ingreso de Facundo Medina.

Cabe destacar que Racing de Estrasburgo acumula 43 unidades y está sólo a dos del conjunto que será visitante este viernes. De esta manera, a ocho fechas del final de la temporada se ilusiona con la posibilidad de meterse en algún torneo internacional desde la Champions League hasta la Conference. Para ello, primero tendrán que sumar de a tres para superar al rival y subir en la tabla de posiciones.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

7 partidos oficiales.

511 minutos disputados.

Sin goles.

1 asistencia.

2 amonestaciones.

¿Cuántos títulos ganó Racing de Estrasburgo, el nuevo club del Colo Barco?

En total, son 8 campeonatos a lo largo de su historia:

Ligue 1 en 1979.

en 1979. Copa de Francia en 1951, 1966 y 2001.

en 1951, 1966 y 2001. Copa de la Liga de Francia en 1997, 2005 y 2019.

en 1997, 2005 y 2019. Copa Intertoto de Europa en 1995.

Horacio Pagani liquidó al Colo Barco por haber cambiado de club de nuevo: "Le dan el toque"

Luego de que el "Pollo" Sebastián Vignolo pronosticara que "Carlos Palacios va a ser ídolo de Boca", Horacio lo interrumpió a puro grito en Pasión por el Fútbol (El Trece) a inicios de febrero del 2025: "¿Se acuerdan cuando jugaba el coloradito Barco? ¡Uuuuuhhh, ´¡apareció el nuevo ídolo!´". "¡Ya van tres equipos europeos que le dan el toque!", recordó el panelista en referencia a Brighton de Inglaterra y Sevilla antes de recalar en Racing de Estrasburgo en el primer mercado de pases del 2025.

Después de que su colega Martín Arévalo defendiera al lateral izquierdo porque "lo compraron tres equipos, lo convocaron Scaloni y (Javier) Mascherano", Pagani volvió a la carga e insistió con su postura: "¡Lo rajaron de los tres equipos que fue! ¿Vos sabés algo de fútbol, nene?", desafió a Arévalo. De hecho, recordó que fue "un pibe que hizo dos sombreros y dijeron que era ídolo de Boca...". "¡Vos también dijiste que iba a ser ídolo de Boca!", le recriminó a Vignolo. "¡Yo nunca lo dije! Si lo dije, tráiganme un tape, les pago un viaje a todos", se defendió el presentador y relator ante la acusación de su compañero.