Furor por lo que hizo el Colo Barco en Racing de Estrasburgo: ¿advertencia a Scaloni?

El Colo Barco, titular en Racing de Estrasburgo como lateral izquierdo.

Valentín "Colo" Barco le dejó una fuerte advertencia a Lionel Scaloni desde Francia, después de que el director técnico de la Selección Argentina lo dejara fuera de la última lista. Es que el lateral izquierdo de 20 años, surgido en Boca Juniors, volvió a ser titular y lo hizo muy bien en el partido entre su Racing de Estrasburgo y Toulouse, por la fecha 26 de la Ligue 1. Esta vez, se movió nítidamente como defensor en una línea de cuatro hombres, ya no como un carrilero como lo había hecho en las presentaciones anteriores.

El ex Brighton de Inglaterra y Sevilla de España completó un buen primer tiempo, sin demasiados inconvenientes en defensa, aunque no pudo penetrar demasiado en ataque. Es que el equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior no lo acompañó: estuvo espeso a la hora de generación del juego y ello generó complicaciones para el defensor albiceleste para proyectarse. Encima, se fue al descanso 0-1 en el marcador por el gol de Frank Magri a los 3 minutos.

Los primeros instantes del complemento fueron una bisagra para el encuentro, ya que el Racing de Estrasburgo del "Colo" Barco lo dio vuelta por 2-1 con los tantos de Félix Lemaréchal y Andrey Santos. Entonces, el dueño de casa se dedicó a sostener el triunfo y se llevó los tres puntos, con 90 minutos muy positivos para el ex Boca en el Stade de la Meinau.

La historia del Colo Barco, apenas terminado Racing de Estrasburgo vs. Toulouse

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

7 partidos oficiales.

511 minutos disputados.

Sin goles.

1 asistencia.

2 amonestaciones.

¿Cuántos títulos ganó Racing de Estrasburgo, el nuevo club del Colo Barco?

En total, son 8 campeonatos a lo largo de su historia:

Ligue 1 en 1979.

en 1979. Copa de Francia en 1951, 1966 y 2001.

en 1951, 1966 y 2001. Copa de la Liga de Francia en 1997, 2005 y 2019.

en 1997, 2005 y 2019. Copa Intertoto de Europa en 1995.

Valentín Barco, afuera de la Selección Argentina

El ex Boca no formó parte de la prelista de Scaloni para los duelos con Uruguay y Brasil por las Eliminatorias sudamericanas. Ya sin Marcos Acuña, aparecen apenas Nicolás Tagliafico y Facundo Medina como alternativas en el costado izquierdo de la "Albiceleste":

Arqueros:

Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Germán Pezzella (River Plate).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Juan Foyth (Villarreal).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Roma).

Enzo Fernández (Chelsea).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Máximo Perrone (Como).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (Lyon).

Delanteros: