El desafiante pedido de un campeón del mundo a Scaloni para la Selección Argentina: "No veo"

El desafiante pedido de un campeón del mundo a Scaloni para la Selección Argentina

Un campeón del mundo rompió el silencio y le habló directamente a Lionel Scaloni con un pedido desafiante para la Selección Argentina. El referente hizo foco en lo que necesita la "Albiceleste" en defensa y eligió a un jugador actual del fútbol argentino que se destaca en su club pasando por un gran momento a nivel personal. Por supuesto, sus palabras sorprendieron teniendo en cuenta que es una importante leyenda de una institución de Primera División.

Se trata de Ricardo Enrique Bochini, histórico exfutbolista de Independiente, ídolo y campeón mundial en México 1986. En este caso, el "Bocha" se refirió al combinado nacional y pidió por uno de los hombres del plantel que dirige Julio Vaccari que sin dudas es una de sus figuras. Es nada más y nada menos que Kevin Lomónaco, pilar importantísimo para el entrenador en esta actualidad que los encuentra como protagonistas del campeonato.

Enrique Bochini pidió a Kevin Lomónaco para la Selección Argentina

"Para mí es el mejor 2 que hay en el fútbol argentino. Después del 'Cuti' Romero que es el titular en la Selección no sé si hay otro como él. No veo otro que quite la pelota como él y salga jugando. Hay que ver cuando le toque marcar a los mejores de otros países", de esta manera, la leyenda de Independiente dejó en claro su deseo de que el zaguero sea tenido en cuenta por Lionel Scaloni para las próximas convocatorias en su charla con ESPN F90.

Además, el exjugador del "Rojo" destacó a Héctor "Negro" Enrique para sumar un ejemplo al caso Lomónaco y reveló que el exvolante jugaba en River en ese momento y no había vestido los colores de la Selección. Sin embargo, fue parte fundamental del equipo de Carlos Salvador Bilardo y el propio "Bocha" contó que fue una de las mejores selecciones que vio. Por otro lado, también lanzó un palazo para José Pekerman y aseguró que "Argentina no ganó un Mundial más porque no lo puso a Messi en la última media hora contra Alemania", haciendo referencia al Mundial disputado en dicho país europeo en 2006.

Kevin Lomónaco, pedido por Ricardo Bochini para la Selección Argentina

La lista completa de preconvocados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina

Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa). Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella). Walter Benítez (PSV Eindhoven). Nahuel Molina (Atlético de Madrid). Gonzalo Montiel (River Plate). Cristian Romero (Tottenham Hotspur). Germán Pezzella (River Plate). Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella). Juan Foyth (Villarreal). Nicolás Otamendi (Benfica). Facundo Medina (Racing Club de Lens). Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon). Leandro Paredes (AS Roma). Enzo Fernández (Chelsea). Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid). Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen). Alexis Mac Allister (Liverpool). Giovani Lo Celso (Real Betis). Máximo Perrone (Como 1907). Giuliano Simeone (Atlético de Madrid). Benjamín Domínguez (Bologna FC). Thiago Almada (Olympique de Lyon). Nicolás González (Juventus). Lionel Messi (Inter Miami). Nicolás Paz (Como 1907). Claudio Echeverri (Manchester City). Paulo Dybala (AS Roma). Julián Álvarez (Atlético de Madrid). Lautaro Martínez (Inter de Milán). Santiago Castro (Bologna FC). Ángel Correa (Atlético de Madrid).

¿Cuándo juega la Selección Argentina en 2025?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el 21 de marzo en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.