El fuerte mensaje del Colo Barco a Scaloni, tras quedar fuera de la Selección Argentina

El Colo Barco, otra vez titular como carrilero izquierdo en Racing de Estrasburgo.

Valentín "Colo" Barco fue titular nuevamente en Racing de Estrasburgo, en el partido frente a Nantes como visitante por la Ligue 1 de Francia. El lateral izquierdo de la Selección Argentina, que en la última prelista no fue convocado por Lionel Scaloni, estuvo desde el arranque en la fecha 25 y lo hizo otra vez como carrilero por su sector. El zurdo de 20 años, surgido en Boca Juniors, completó un buen primer tiempo, ya que no pasó demasiados sobresaltos en la marca y atacó bien cuando pudo.

Ya en la etapa complementaria, el ex Brighton de Inglaterra y Sevilla de España cumplió, aunque el equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior no se aproximaba demasiado al arco local. De esta manera, el argentino se limitó a cubrir bien la banda para no padecer en defensa y proyectarse solamente cuando la jugada lo pedía, ya que necesitaba seguir sumando fuera de casa para aspirar a clasificar a las Copas internacionales del 2026. Con paciencia, llegó el gol de la victoria por 1-0 por parte de Félix Lemaréchal a los 35 del segundo tiempo. Con estos tres puntos, Racing escaló parcialmente hasta la sexta posición en la tabla, mientras que su adversario pelea por no descender en el fondo de la misma.

El Colo Barco fue titular otra vez y jugó bien para Racing de Estrasburgo

Además de su correcto desempeño, Valentín completó los 90 minutos y se afianza cada vez más en el conjunto francés. Por ahora, el ex Boca consigue la continuidad y el rodaje que no había tenido en Brighton ni en Sevilla en Europa. Parece que fue un acierto el arribo a la Ligue 1 a préstamo desde España hasta junio, con una obligación de compra incluida por una cifra a definir todavía.

El Colo Barco, otra vez titular en Racing de Estrasburgo.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

6 partidos oficiales.

421 minutos disputados.

Sin goles.

1 asistencia.

2 amonestaciones.

¿Cuántos títulos ganó Racing de Estrasburgo, el nuevo club del Colo Barco?

En total, son 8 campeonatos a lo largo de su historia:

Ligue 1 en 1979.

en 1979. Copa de Francia en 1951, 1966 y 2001.

en 1951, 1966 y 2001. Copa de la Liga de Francia en 1997, 2005 y 2019.

en 1997, 2005 y 2019. Copa Intertoto de Europa en 1995.

El Colo Barco, fuera de la Selección Argentina en 2025

El ex Boca no formó parte de la prelista de Scaloni para los duelos con Uruguay y Brasil por las Eliminatorias sudamericanas. Ya sin Marcos Acuña, aparecen apenas Nicolás Tagliafico, Francisco Ortega y Facundo Medina como alternativas en el costado izquierdo de la "Albiceleste":

