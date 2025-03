El feroz ataque a un campeón del mundo de un periodista que apoya a Milei: "Morir" 

El periodista que apoya a Milei por la represión a jubilados, ahora atacó a un campeón con la Selección Argentina.

Gabriel Anello, que apoya abiertamente las políticas de Javier Milei y que entrevistó al presidente en varias oportunidades, atacó a Héctor "Negro" Enrique con un comentario malintencionado. Las palabras del periodista se dieron después de que el campeón del mundo con la Selección Argentina se mostrara a favor de la marcha que realizarán distintos clubes del fútbol argentino para defender a los jubilados.

Anello, conductor radial del programa Super Mitre, le respondió a Enrique en su perfil de X tras el video que subió el exjugador a sus redes sociales, en el que dejaba en claro su postura por los recortes del Gobierno Nacional a los jubilados y la protesta que se realiza todos los miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país.

"Negro querido hermano, campeón del mundo. Qué lástima que no defendiste a los abuelos y abuelas, cuando no le daban las vacunas para el COVID, los dejaban morir como perros y se la ponían los K en sus brazos. Abrazo Campeón del Mundo", se lee en el posteo del relator, que en el pasado había acusado a algunos jugadores del seleccionado de consumir sustancias ilegales y que fue desmentido.

Cabe recordar que el video del "Negro" Enrique, en el que nombra su compromiso con los jubilados como lo hizo Diego Maradona, se da en el marco de una iniciativa generada por distintas agrupaciones e hinchadas del fútbol argentino de acompañar la marcha del próximo miércoles en el Congreso, luego de que simpatizantes de Chacarita hayan comenzado la convocatoria esta semana.

El apoyo de Héctor "Negro" Enrique a los jubilados

Luego de que hinchas de Chacarita se sumaran a la protesta de jubilados, Enrique grabó un video en el que les agrafeció a los fanáticos por su postura: "Se pusieron a la par de los jubilados, no para pelear con nadie, pero sí para que no se sientan tan solos. Y ojalá, Dios quiera, se sumen muchos más hinchas e hinchadas".

"Yo como deportista, como exjugador de Lanús, de River Plate y campeón del mundo en México 86, también me sumo a esta noble causa. Como dijo Diego Armando Maradona, hay que ser muy cagón, o muy cagones, si no defendemos a los jubilados. Bueno, acá estamos. Nos despertamos y ojalá que a raíz de mi video se sumen muchos más deportistas y, por qué no, campeones del mundo", concluyó el exjugador campeón del mundo en México 1986.

La policía reprimió a jubilados en la marcha al Congreso

La Policía Federal reprimió ferozmente a jubilados y jubiladas en la marcha de este miércoles al Congreso, que ya se hizo habitual y en la que denuncian las políticas de Javier Milei. Fue mientras los jubilados estaban dando la vuelta al monumento en la Plaza de los Dos Congresos y según transmitieron varias señales de televisión detuvieron al menos a dos personas. A su vez hay cuatro jubilados heridos y gaseados. Minutos después de que la Policía comenzara a lanzar gases, llegó Gendarmería a la plaza Congreso.

La represión se produjo cuando los jubilados cruzaron la calle del Congreso mientras el semáforo estaba en rojo para poder mostrar sus carteles; una vez que se ponía en verde, subían a la vereda para dar vueltas al monumento.