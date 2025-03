La 'Albiceleste' enfrentará a Brasil y Uruguay en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Scaloni confirmó la prelista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se disputará en marzo, con los encuentros ante Brasil en condición de local, y frente a Uruguay de visitante. Junto a la presencia de Lionel Messi y varios de los campeones del mundo, también aparecieron varias sorpresas en una lista preliminar de 33 jugadores que tiene a solo dos del fútbol local: Gonzalo Montiel y Germán Pezzella de River Plate.

Como novedades dentro de los 33 jugadores aparecen Máximo Perrone, Nicolás Paz, Francisco Ortega, Benjamín Domínguez y Claudio Echeverri. Echeverri recibió su primer llamado a la Mayor de la 'Albiceleste'. Con apenas 49 partidos en el 'Millonario', destacó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y tuvo un gran recorrido en la Selección Sub 20 dirigida por Javier Mascherano y después por Diego Placente.

El 'Diablito' Echeverri', la gran sorpresa de la prelista de Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias

Luego de un descanso tras el Sudamericano en Venezuela, el Manchester City lo convocó de inmediato para unirse a su plantel. Ahora, el joven talento deberá regresar a su país por una gran noticia: Scaloni incluyó su nombre en la lista de 33 jugadores para los próximos partidos de Eliminatorias. A pesar de no haber debutado aún en Inglaterra, Echeverri dejó su huella en las juveniles albicelestes, con 10 goles en 16 partidos con la Sub 17 y 6 tantos en 9 encuentros con la Sub 20 en el último Sudamericano disputado en Venezuela.

Días después de convertirse oficialmente en jugador de Manchester City, el exvolante de River recibió su primer llamado a la Selección mayor.

Scaloni, atento con Dibu Martínez: el anuncio de Aston Villa por la molestia

Emiliano "Dibu" Martínez encendió todas las alarmas en la Selección Argentina este martes 25 de febrero del 2025, luego de haber salido en el entretiempo de la derrota de Aston Villa por 4 a 1 contra Crystal Palace en la Premier League de Inglaterra. El campeón del mundo con la "Albiceleste" preocupó a Lionel Scaloni antes de la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas y lo ocurrido no pasó desapercibido. Horas después trascendió lo que sucedió con el arquero marplatense: sólo se trató de una leve dolencia en el isquiotibial izquierdo.

Lo cierto es que el guardameta no salió a jugar el segundo tiempo cuando su equipo caía por la mínima en condición de visitante, por lo que desde ese instante se puso en duda su participación de los cruces tanto contra Uruguay como ante Brasil por el clasificatorio al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, lo filtrado más tarde generó tranquilidad entre los "Villanos" y el combinado nacional teniendo en cuenta lo que se viene. A su vez, el técnico Unai Emery también habló al respecto en conferencia de prensa.

La lista completa de preconvocados por Lionel Scaloni para la Selección Argentina

Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa). Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella). Walter Benítez (PSV Eindhoven). Nahuel Molina (Atlético de Madrid). Gonzalo Montiel (River Plate). Cristian Romero (Tottenham Hotspur). Germán Pezzella (River Plate). Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella). Juan Foyth (Villarreal). Nicolás Otamendi (Benfica). Facundo Medina (Racing Club de Lens). Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon). Francisco Ortega (Olympiakos). Leandro Paredes (AS Roma). Enzo Fernández (Chelsea). Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid). Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen). Alexis Mac Allister (Liverpool). Giovani Lo Celso (Real Betis). Máximo Perrone (Como 1907). Giuliano Simeone (Atlético de Madrid). Benjamín Domínguez (Bologna FC). Thiago Almada (Olympique de Lyon). Alejandro Garnacho (Manchester United). Nicolás González (Juventus). Lionel Messi (Inter Miami). Nicolás Paz (Como 1907). Claudio Echeverri (Manchester City). Paulo Dybala (AS Roma). Julián Álvarez (Atlético de Madrid). Lautaro Martínez (Inter de Milán). Santiago Castro (Bologna FC). Ángel Correa (Atlético de Madrid).

¿Cuándo juega la Selección Argentina en 2025?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el 21 de marzo en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.