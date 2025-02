Sorpresa por el nuevo gol de Enzo Fernández al Dibu Martínez en la Premier League

Sorpresa por el gol de Enzo Fernández al Dibu Martínez en la Premier League

Enzo Ferrnández sigue haciendo de las suyas en el Chelsea de Inglaterra y la tarde de este sábado 22 de febrero en la Premier League no fue la excepción. Quien lo sufrió fue nada más y nada menos que Emiliano "Dibu" Martínez -a quien ya le había marcado de tiro libre- en el duelo contra el Aston Villa por la fecha 26 del torneo inglés. En el mano a mano de campeones del mundo, el exhombre de River Plate hizo un gol para los "Blues" para seguir en la lucha.

Si bien están lejos del Liverpool -15 puntos con la misma cantidad de partidos- los dirigidos por Enzo Maresca apuntan a meterse en la Champions League de la temporada venidera. Es que hasta el momento acumulan 46 unidades y superan por 2 al Manchester City, que todavía debe enfrentar a los "Reds" este domingo 23. Con respecto al Chelsea, una de sus máximas figuras es el mediocampista de la Selección Argentina y hoy se lució con un gol en el verde césped.

A los 9 minutos de la primera mitad, el portugués Neto escapó a la marca de los futbolistas rivales y lanzó un centro por bajo para Enzo Fernández que sólo tuvo que empujarla para abrir el marcador. Si bien el "Dibu" trató de cortarlo no alcanzó y el volante marcó un nuevo tanto en su carrera siendo el primero en 2025. De esta manera, el campeón del mundo con la Selección Argentina alcanzó su décimo grito en el Chelsea en un total de 91 partidos jugados donde además brindó 13 asistencias.

De Paul liquidó a Cristiano Ronaldo y defendió a Lionel Messi

La novela por determinar quién es el mejor jugador de la historia del fútbol parece no tener fin y continúa sumando capítulos. Es que luego del debate que inició Cristiano Ronaldo, obsesionado con adjudicarse el trono, Rodrigo De Paul menospreció la opinión del portugués con una contundente definición de Lionel Messi, amigo y compañero suyo en la Selección Argentina.

Cristiano se autoproclamó, hace algunos días, el futbolista más importante de todos los tiempos debido a sus números y rápidamente tuvo reacciones en contra. Uno de ellos fue el "Motorcito", que en una entrevista con Infobae dejó en claro su visión. "Supongo que lo debo decir desde algún lugar políticamente correcto, porque no quiero quilombos. Pero yo siento que el que vio un poco de fútbol o entiende un poquitito sabe que como el Diez no va a haber nadie, lo que hizo, lo que logró, sobre todo lo que generó en la gente“, comenzó diciendo. En el mismo sentido, el jugador de Atlético de Madrid agregó: "No hablemos ni de títulos ni de cosas, porque lo que generó... la gente paga cualquier cosa por verlo a él, para ver cómo se saca un tipo de encima, cómo mete un pase gol. Leo es arte". Y concluyó que "el otro es un animal competitivo, es un terrible goleador, pero el Diez es arte".