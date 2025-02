De Paul liquidó a Cristiano Ronaldo y defendió a Lionel Messi: "Cualquier cosa"

Rodrigo de Paul se metió en la polémica por quién es el mejor jugador del mundo con claro mensaje.

La novela por determinar quién es el mejor jugador de la historia del fútbol parece no tener fin y continúa sumando capítulos. Es que luego del debate que inició Cristiano Ronaldo, obsesionado con adjudicarse el trono, Rodrigo De Paul menospreció la opinión del portugués con una contundente definición de Lionel Messi, amigo y compañero suyo en la Selección Argentina.

Cristiano se autoproclamó, hace algunos días, el futbolista más importante de todos los tiempos debido a sus números y rápidamente tuvo reacciones en contra. Uno de ellos fue el "Motorcito", que en una entrevista con Infobae dejó en claro su visión. "Supongo que lo debo decir desde algún lugar políticamente correcto, porque no quiero quilombos. Pero yo siento que el que vio un poco de fútbol o entiende un poquitito sabe que como el Diez no va a haber nadie, lo que hizo, lo que logró, sobre todo lo que generó en la gente“, comenzó diciendo.

En el mismo sentido, el jugador de Atlético de Madrid agregó: "No hablemos ni de títulos ni de cosas, porque lo que generó... la gente paga cualquier cosa por verlo a él, para ver cómo se saca un tipo de encima, cómo mete un pase gol. Leo es arte". Y concluyó que "el otro es un animal competitivo, es un terrible goleador, pero el Diez es arte".

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre que es el mejor del fútbol?

A comienzos de febrero, el atacante portugués, de 39 años, habló con un medio español y se refirió a sus logros deportivos en el fútbol. Con sus palabras, descartó al campeón del mundo con la Selección Argentina como el mejor de la historia, como así también a otras leyendas del deporte.

El luso se basó en sus números en el campo de juego, lo que sin dudas muestra que dejó su huella en las canchas. Sin embargo, también es cierto que los referentes a los que nombró alcanzaron títulos que él no ganó con su seleccionado durante su carrera, más allá de que los supera en cantidad de goles. También cabe destacar que la "Pulga" es hoy el futbolista con más trofeos de la historia y el nacido en Portugal está lejos de alcanzarlo. Más allá de esto, no dudó en sacar pecho en una nota con el periodista Edu Aguirre, en el ciclo Los amigos de Edu (La Sexta TV).

"El mejor de la historia soy yo, punto final. Marcar goles... los números lo dicen, es que se tiene que hablar de los números. Soy el jugador más completo que ha existido. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, de pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto bien", esbozó CR7 en referencia a sus habilidades en el verde césped y se diferenció del resto. Además, se comparó con otras estrellas y siguió con su relato en la entrevista.

"Una cosa son gustos... decir que les gusta más (Lionel) Messi, (Diego) Maradona o Pelé, yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo", agregó el atacante con pasado en Real Madrid de España. Luego, ante la pregunta del periodista Edu Aguirre sobre si es el mejor de la historia añadió: "Yo creo que sí, sinceramente. No vi a nadie mejor que yo".