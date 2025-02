Enzo Fernández defendió a Messi con un palazo a Cristiano Ronaldo en su cumpleaños

Enzo Fernández revolucionó las redes sociales con un sorpresivo posteo contra Cristiano Ronaldo en el día de su cumpleaños. El volante campeón de todo con la Selección Argentina defendió a Lionel Messi tras las palabras del crack portugués que causaron revuelo. Por este motivo, el posteo del mediocampista que se desempeña en Chelsea de Inglaterra no pasó para nada desapercibido y rápidamente se llenó tanto de likes como de comentarios.

"El mejor de la historia soy yo, punto final. Marcar goles... los números lo dicen, es que se tiene que hablar de los números. Soy el jugador más completo que ha existido. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, de pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto bien. Decir que les gusta más (Lionel) Messi, (Diego) Maradona o Pelé, yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo", esbozó CR7 en diálogo con el periodista español Edu Aguirre y la respuesta de Enzo no tardó en llegar.

"Feliz cumpleaños al segundo mejor jugador", escribió el volante de la Selección Argentina en su cuenta oficial de X (ex-Twitter) con una foto de Cristiano Ronaldo. Varios de sus seguidores dejaron su mensaje ante este "saludo" por parte del futbolista, algunos apoyando sus palabras y otros eligiendo a otros por encima de CR7 entre los mejores de la historia. Si bien no fue uno de los posteos que más likes tuvo en la mencionada red del mediocampista, sí fue uno de los que más llamó la atención debido a cómo le contestó al luso.

Cabe destacar que a raíz de las declaraciones del portugués se viralizó un video del propio Messi hablando tras la obtención del octavo Balón de Oro en referencia a este tema donde esbozó: "No sé si soy el mejor de la historia o no, tampoco es algo que me lo pregunte o me interese. El hecho de que se insinúe o se diga que pueda estar entre los mejores para mí es un regalo. El fútbol lo juega todo el mundo, desde muy chiquitos todos quieren ser profesionales". "Que a mí me digan que puedo estar entre los mejores es un orgullo muy grande", recalcó.

El palazo de Enzo Fernández a Cristiano Ronaldo

Los números de Messi en su carrera

Clubes : Barcelona de España; Paris Saint Germain de Francia e Inter Miami de Estados Unidos.

: Barcelona de España; Paris Saint Germain de Francia e Inter Miami de Estados Unidos. Partidos jugados : 892 (+191 con la Selección Argentina).

: 892 (+191 con la Selección Argentina). Goles : 738 (+112).

: 738 (+112). Asistencias : 321 (+59).

: 321 (+59). Títulos: Barcelona (35); Paris Saint Germain (3); Inter Miami (2); Selección Argentina Mayor (4).

Los números de Cristiano Ronaldo en su carrera