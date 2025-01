Neymar ventiló qué fue lo último que le dijo Messi en Barcelona: "¿Por qué?"

El crack brasileño apareció en el podcast de Romário y sorprendió al revelar cuáles fueron las últimas palabras que le dijo Messi antes de irse del Barça.

La salida de Neymar del Barcelona en 2017 marcó uno de los momentos más importantes en los mercados de pases en el fútbol mundial. Luego de un conflicto con la dirigencia del club blaugrana, el crack brasileño decidió marcharse al Paris Saint-Germain, equipo que pagó su cláusula de rescisión valuada en 222 millones de euros, el valor más alto de una transferencia hasta la actualidad. Su decisión fue un duro golpe para sus compañeros, especialmente para Luis Suárez y Lionel Messi, quienes conformaban junto a él el tridente ofensivo conocido como la 'MSN' que se alzó con el triplete de Champions League, Liga española y Copa del Rey en 2015.

En las últimas horas, 'Ney' contó cuáles fueron las palabras que le dijo el ídolo de la Selección Argentina antes de que se produzca su partida: "En mi última semana en Barcelona, el propio Messi me pidió que no me fuera del club y que él me iba a convertir en el mejor del Mundo. No le gustó", reveló en diálogo con De cara, com o cara, el nuevo podcast del exdelantero Romário que será estrenado este jueves. El ex Santos llegó al conjunto culé en 2013, y desde entonces fue apadrinado por la 'Pulga', con quien comparte una gran amistad en el presente.

Neymar, los rumores de su posible llegada a la MLS y la predicción de Romário sobre el próximo Mundial

Neymar viene de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en su rodilla izquierda, una dura lesión que lo marginó durante más de un año de las canchas. Recientemente volvió a entrenarse y a tener minutos con el Al-Hilal de Arabia Saudita, aunque hace varios días circulan rumores sobre su futuro y un posible desembarco en la MLS. Si bien se especuló con un reencuentro con Messi y Suárez en el Inter Miami, todo parece indicar que el principal interesado en llevarse al brasileño es Chicago Fire. "No podemos hablar de ‘Ney’ porque no tenemos nada. Es un gran jugador, cualquier entrenador lo querría, pero las reglas de la MLS, el límite salarial… Para nosotros, en este momento es imposible", declaró Javier Mascherano, DT de 'Las Garzas' en conferencia de prensa.

A su vez, el propio Romário (quien inaugura este jueves su nuevo canal de YouTube, Romário TV, con la entrevista a 'Ney'), habló sobre las chances de la Selección de Brasil en el Mundial 2026, el cual tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. El exatacante campeón del mundo en 1994 y bicampeón de América en 1989 y 1997 fue contundente: "Brasil no puede jugar al fútbol que todos esperamos. Con Neymar en el próximo Mundial, a Brasil le costará ganar. Sin Neymar, será imposible ganar", expresó.

'Ney' y la 'Pulga' mantienen una gran amistad luego de haber compartido equipo en el Barcelona y, años después, en el PSG.

Steph Curry habló sobre cómo lo inspiró Lionel Messi y sorprendió a todos: "Grandeza"

Stephen Curry es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del básquet a nivel mundial. A pesar de que el presente de su equipo, los Golden State Warriors, no es el mejor (marchan decimosegundos en la Conferencia Oeste, fuera de los puestos de playoffs), el impacto que el base de 36 nacido en Akron tuvo en la forma de jugar el deporte es innegable. Gracias a su creatividad y vigencia como leyendas en sus respectivas disciplinas, el 'Chef' fue comparado en numerosas ocasiones con Lionel Messi, astro de la Selección Argentina quien actualmente viste los colores del Inter Miami. Este lunes, tras la derrota por 104 a 101 frente a Toronto Raptors en una nueva jornada de la NBA, un periodista le consultó acerca de si toma inspiración del exfutbolista del Barcelona y sorprendió a todos con su respuesta.

"Tienes una especie de relación de respeto mutuo con él (Messi). Intercambiaron camisetas y él imitó tu celebración de ‘buenas noches’ en octubre. ¿Te ha inspirado de alguna manera?", fue la pregunta que realizó Toni Canyameras, representante del medio español Mundo Deportivo. No es la primera vez que Curry recibe una pregunta sobre su vínculo con la 'Pulga' y la relación de respeto que mantienen hace varios años: en 2015, año en el que recibió el premio MVP de forma unánime (el único en lograrlo en la historia) y consiguió su primer campeonato, habló sobre cómo ve en ambos la confianza a la hora de jugar.