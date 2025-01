Preocupación en la Selección Argentina por la lesión del Cuti Romero: "No se recupera"

Cristian Cuti Romero sigue sin poder recuperarse de la lesión y genera alarma en la Selección Argentina.

En la Selección Argentina hay preocupación en torno a uno de los pilares del plantel. Es que Cristian "Cuti" Romero lleva un largo período sin jugar por lesión y el entrenador del Tottenham, Ange Postecoglu, dio detalles de cómo se encuentra el defensor y las novedades no son las mejores con respecto a su regreso a las canchas.

El cordobés no viene teniendo la temporada que imaginó cuando se levantó el telón en julio pasado. Los problemas musculares se fueron acumulando uno tras otro y su último encuentro oficial fue el 8 de diciembre, cuando debió salir del campo de juego a los 15 minutos por un desgarro en el cuádriceps derecho, ante Chelsea. Si bien se esperaba una rehabilitación de entre cuatro y seis semanas, su retorno no se pudo dar hasta el momento y el DT de su equipo no dejó buenos augurios.

"Lo de Romero es complicado, todavía no estamos seguros. Tiene que seguir trabajando", comenzó diciendo el conductor de los Spurs en conferencia de prensa, que está en la cuerda floja de su puesto por los malos resultados en Premier League y que, de los 16 partidos que no pudo contar con Romero, solo ganó 6.

A una semana de cumplirse dos meses de la última participación oficial de "Cuti" Romero, su vuelta aún es una incógnita y no quieren apresurarlo. “Simplemente no se recupera tan rápido, lo estamos llevando semana a semana. Lleva bastante sin jugar, por lo que nos estamos tomando el tiempo”, agregó el técnico griego sobre la vuelta del jugador surgido en Belgrano de Córdoba.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Scaloni, como suele suceder, monitorea la situación de los jugadores argentinos por todo el mundo y el caso del "Cuti" es más que particular de cara al futuro. La selección Argentina volverá a tener acción en Eliminatorias Sudamericanas el 20 de marzo, cuando visite a Uruguay en el estadio Centenario, mientras que cinco días después de jugar con los "Charrúas", la "Albiceleste" recibirá a Brasil en el Monumental.

De aquí a la fecha en la que el entrenador campeón del mundo anuncie la lista de jugadores convocados faltan cinco semanas, y seis para los partidos. En caso de recuperarse en tiempo y forma, Romero estará en la doble fecha de clásicos sudamericanos, ya que es un futbolista clave en el esquema del DT.

Los números de Cristian Cuti Romero en la Selección Argentina

Partidos: 40.

Goles: 3.

Asistencias: 0.

Pablo Maffeo de nuevo en la mira de Scaloni para la Selección Argentina

La Selección Argentina está cada vez más cerca de concretar la clasificación al Mundial 2026, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México, por lo que Lionel Scaloni necesita evaluar alternativas a sus jugadores de confianza. De hecho, los laterales han sido un problema en el último año debido a las lesiones y el entrenador tuvo que improvisar en algunas oportunidades y forzar rotaciones o poner jugadores en zonas que no son sus predilectas.

Ahora, una de las dudas surge en el puesto de lateral derecho, donde los baluartes son Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Juan Foyth. El problema es que “Cachete” ha dejado el fútbol europeo y tendrá que mantener su nivel al máximo en River para ganarse las convocatorias, mientras que Foyth apenas tiene acción en el Villarreal, por lo que Scaloni fue a ver a Pablo Maffeo como una alternativa para las siguientes convocatorias.

Maffeo juega en el Mallorca desde 2022.

El lateral derecho fue el único argentino presente en el cruce entre Mallorca y Betis el sábado pasado por la vigesimoprimera fecha de La Liga de España y Scaloni se mezcló con la hinchada junto a su ayudante Luis Martín. Las cámaras de la transmisión captaron a la dupla analizando técnicamente el encuentro y siguiendo a Maffeo, que recién fue reemplazado sobre el cierre del partido, minutos antes del gol de Cédric Bakambu que le dio la victoria al conjunto verdiblanco.

Cabe mencionar que Maffeo ya tuvo una primera convocatoria a la Selección Argentina en noviembre del 2023 para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en las que los campeones del mundo se enfrentaron a Uruguay y Brasil, los mismos rivales que tocarán en marzo. En aquella oportunidad, el defensor no pudo sumar minutos y se quedó en el banquillo, pero podría tener una nueva chance de tener su debut con la camiseta albiceleste en el siguiente llamado.