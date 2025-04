Las camisetas hablan: desde la C a Primera y del Día de la Memoria a los Veteranos de Malvinas

Las camisetas hablan: desde la C a Primera y del Día de la Memoria a Malvinas

Tanto el Día de la Memoria -24 de marzo-, como el Día del Veterano y los Caídos en la guerra de Malvinas -2 de abril- son jornadas más que especiales para nuestro país. Cada una con su propia historia y recuerdos de quienes las vivieron despierta en los argentinos una indescriptible sensación que mezcla la tristeza de quienes ya no están con el orgullo de defender a la patria. Y si de defender los colores se trata, los jugadores de varios clubes del fútbol argentino desde el Asceno a la Primera División ya se ganaron todos los flashes a través de sus camisetas por homenajear no sólo a quienes murieron, sino también a quienes todavía los lloran o esperan un reconocimiento merecido y lamentablemente ignorado o ninguneado.

En estas fechas tan significativas varias instituciones tuvieron diferentes muestras de respeto hacia ellos vistiendo en el pecho tanto un pañuelo blanco referente a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como también a quienes combatieron en las Islas Malvinas. Por supuesto, cada una tuvo a su ideólogo que llevó a cabo este plan para que no sólo queden en el recuerdo de los hinchas que las adquieran, los jugadores que las luzcan y las fotos que inunden las redes, sino también en quienes se lo ganaron por darlo todo por nuestro país vistiendo sus respectivas "camisetas".

Las camisetas hablan: los homenajes de los clubes en el Día de la Memoria y a los Veteranos de Malvinas

Si vamos de atrás para adelante, Argentinos Juniors utilizó el símbolo del Día de la Memoria en el centro de la camiseta sumándose así a una causa noble al igual que Rosario Central, donde además estrenarán un documental sobre los Héroes de Malvinas y Temperley se sumó en la Primera Nacional con el pañuelo en la casaca. Por otro lado, All Boys -cuyo estadio se llama Malvinas Argentinas- presentó su camiseta con un sentido guiño y homenaje a los Veteranos y Caídos en las Islas. A su vez, en la Primera C hubo un club que fue más allá y hasta hizo oficial su nueva casaca en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y la usará a lo largo del mes de abril.

El homenaje de Temperley por el 24 de marzo

La institución que dio un paso más fue Atlas, el club de General Rodríguez que hace años marca tendencia desde "La Otra Pasión" en Fox Sports hasta su presente como "Guardianes del Fútbol" en DSports. El "Marrón" del oeste que alguna vez dirigió Néstor Retamar y con el asenso logrado en 2021 lo llevó a jugar en la C -hoy última división del fútbol argentino-, de la mano del especialista en marketing deportivo Claudio Destéfano, el presidente Maximiliano Ambrosio y el ídolo Wilson Severino, entre otros, llevó a cabo un evento del que no sólo participó el plantel y la dirigencia con el histórico Ricardo Cánepa entre ellos, sino también excombatientes como es el caso del actual director Esteban Lamadrid y Alan Franco.

El homenaje de All Boys por el 2 de abril

Claro que no fueron los únicos que presenciaron el evento en cuestión que se desarrolló en uno de los salones de la ex Esma, ya que también dijo presente Walter Fernández, quien hoy forma parte del mencionado club del Ascenso. Él fue combatiente en Malvinas y hoy trabaja como director de las inferiores dándole lugar a los jóvenes que dan sus primeros pasos con la camiseta de Atlas, la que seguramente usarán si llegan a Primera División de la mano de Germán Zylberberg, hoy entrenador del equipo y también comprometido con la causa. Dentro de la misma campaña de marketing que incluirá varias marcas a partir de mayo, cada dorsal -los 20 futbolistas y los 4 integrantes del cuerpo técnico- representará a una provincia de nuestro país y tendrá estampado un lugar del mapa con un sponsor diferente.

Claudio Destéfano y el rol de Atlas durante años homenajeando a los Héroes de Malvinas

No es la primera vez que el "Marrón" del oeste deja un mensaje a través de sus camisetas y así lo dejó en claro el especialista en la materia: "Desde hace mucho tiempo que hacemos acciones para este día. El primero (2021) fue una camiseta camuflada que el equipo usó contra Ituzaingó un 2 de abril y en la misma jornada vino al club Miguel Ángel Drappo -tenor del Colón- para que cante en la mitad de la cancha. Además, Alan Franco -excombatiente y dueño de uno de los sponsors más importantes- trajo la cocina de batalla e hicieron un guiso de lentejas para el 'tercer tiempo' para periodistas, jugadores y dirigentes de ambos clubes".

"La segunda tuvo lugar de la mano de la campaña "Hacemos historia" y contaba con un código QR en la camiseta que llevaba a un video de Felipe Pigna contando por qué las Malvinas son argentinas", añadió Claudio Destéfano -quien fue granadero- sobre su plan para continuar con el homenaje de todos los años y no terminó ahí, ya que siendo de la clase que viajó a las Islas lo vive en carne propia decidiendo plasmar en el club esa pasión que lo caracteriza. "La siguiente se basó en una camiseta especial en honor a los Héroes y la recién estrenada también posee un QR que lleva al un video del excombatiente Esteban Lamadrid contando historias de la guerra", esbozó acerca de la casaca.

Las nuevas camisetas de Atlas en homenaje a los Veteranos y caídos en la guerra de Malvinas

Lo cierto es que el fútbol argentino no se calla nunca en estas fechas especiales. Seguramente con el correr del día y de esta semana habrá tanto banderas como canciones de los hinchas y posteos por parte de las instituciones en homenaje a los Veteranos. Por supuesto no pasarán desapercibidos y le darán aún más color a los estadios de nuestro país cuando se desarrollen los distintos partidos de todas las categorías. El minuto de silencio por quienes ya no están será anecdótico y los recuerdos de los clubes perdurarán para quienes valoren algo tan sagrado como lo es la Memoria.