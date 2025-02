El irrespetuoso ataque de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: "Hago todo"

Cristiano Ronaldo se cansó y arremetió contra Lionel Messi

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia en las redes sociales y no fue por sus acciones en el verde césped, sino por sus palabras sobre Lionel Messi. El atacante portugués de 39 años y habló en una reciente entrevista, en la que se refirió a sus logros deportivos en el fútbol. Con sus palabras, descartó al campeón del mundo con la Selección Argentina como el mejor de la historia, como así también a otras leyendas del deporte.

El luso se basó en sus números en el campo de juego, lo que sin dudas muestra que dejó su huella en las canchas. Sin embargo, también es cierto que los referentes a los que nombró alcanzaron títulos que él no ganó con su seleccionado durante su carrera, más allá de que los supera en cantidad de goles. También cabe destacar que la "Pulga" es hoy el futbolista con más trofeos de la historia y el nacido en Portugal está lejos de alcanzarlo. Más allá de esto, no dudó en sacar pecho en una nota con el periodista Edu Aguirre, en el ciclo Los amigos de Edu (La Sexta TV).

"El mejor de la historia soy yo, punto final. Marcar goles... los números lo dicen, es que se tiene que hablar de los números. Soy el jugador más completo que ha existido. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, de pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto bien", esbozó CR7 en referencia a sus habilidades en el verde césped y se diferenció del resto. Además, se comparó con otras estrellas y siguió con su relato en la entrevista.

"Una cosa son gustos... decir que les gusta más (Lionel) Messi, (Diego) Maradona o Pelé, yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo", agregó el atacante con pasado en Real Madrid de España. Luego, ante la pregunta del periodista Edu Aguirre sobre si es el mejor de la historia añadió: "Yo creo que sí, sinceramente. No vi a nadie mejor que yo".

Cristiano Ronaldo apuntó contra Lionel Messi en una entrevista

Los números de Messi en su carrera

Clubes : Barcelona de España; Paris Saint Germain de Francia e Inter Miami de Estados Unidos.

: Barcelona de España; Paris Saint Germain de Francia e Inter Miami de Estados Unidos. Partidos jugados : 892 (+191 con la Selección Argentina).

: 892 (+191 con la Selección Argentina). Goles : 738 (+112).

: 738 (+112). Asistencias : 321 (+59).

: 321 (+59). Títulos: Barcelona (35); Paris Saint Germain (3); Inter Miami (2); Selección Argentina Mayor (4).

Los números de Cristiano Ronaldo en su carrera

Clubes : Sporting de Lisboa de Portugal; Manchester United de Inglaterra; Real Madrid de España; Juventus de Italia y Al Nassr de Arabia Saudita.

: Sporting de Lisboa de Portugal; Manchester United de Inglaterra; Real Madrid de España; Juventus de Italia y Al Nassr de Arabia Saudita. Partidos jugados : 1044 (+217 con Portugal).

: 1044 (+217 con Portugal). Goles : 788 (+135).

: 788 (+135). Asistencias : 231 (+37).

: 231 (+37). Títulos: Sporting de Lisboa (1); Manchester United (10); Real Madrid (16); Juventus (5); Selección de Portugal Mayor (2).

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Tras 12 fechas disputadas, la Selección Argentina lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el 21 de marzo en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.