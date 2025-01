El capitán de la Selección Argentina tuvo un fuerte cruce con los simpatizantes de América de México en el primer amistoso del Inter Miami en este 2025.

Este sábado, el Inter Miami tuvo su primer amistoso de preparación para la temporada 2025. El conjunto dirigido por Javier Mascherano igualó 2 a 2 frente a América de México en un duelo disputado en Las Vegas y se impuso en la tanda de penales por 3 a 2. El primer gol del equipo estadounidense fue obra de Lionel Messi a los 33 minutos del primer tiempo; el capitán de la Selección Argentina aprovechó una desatención defensiva y, con un cabezazo dentro del área chica tras un centro de Luis Suárez, puso el 1 a 1 parcial. Durante su festejo, tuvo un tenso cruce con la parcialidad del cuadro mexicano.

A causa de los insultos que bajaban desde la tribuna, Messi mostró su nombre en la camiseta e hizo un gesto levantando tres dedos, en clara referencia a la cantidad de Mundiales que ganó la 'Albiceleste', el último de ellos en Qatar 2022 con el ex Barcelona como figura. Las reacciones e insultos desde el sector al que se dirigió el '10' no tardaron en llegar, mientras los simpatizantes de 'Las Garzas' coreaban su nombre.

Inter Miami empató el encuentro en tiempo de descuento gracias a un gol de Tomás Avilés, por lo que el ganador se debió definir desde los tiros desde los doce pasos. Federico Redondo, ex Argentinos Juniors, y Marcelo Weigandt, con paso por Boca Juniors, erraron sus ejecuciones; aún así, 'Las Garzas' se llevaron la victoria finalmente por 3 a 2. Santiago Morales, mediocampista argentino de 17 años e hijo de uno de los ayudantes de Mascherano, fue el encargado del disparo final en su debut con el primer equipo.

Neymar ventiló qué fue lo último que le dijo Messi en Barcelona: "¿Por qué?"

La salida de Neymar del Barcelona en 2017 marcó uno de los momentos más importantes en los mercados de pases en el fútbol mundial. Luego de un conflicto con la dirigencia del club blaugrana, el crack brasileño decidió marcharse al Paris Saint-Germain, equipo que pagó su cláusula de rescisión valuada en 222 millones de euros, el valor más alto de una transferencia hasta la actualidad. Su decisión fue un duro golpe para sus compañeros, especialmente para Luis Suárez y Lionel Messi, quienes conformaban junto a él el tridente ofensivo conocido como la 'MSN' que se alzó con el triplete de Champions League, Liga española y Copa del Rey en 2015.

En las últimas horas, 'Ney' contó cuáles fueron las palabras que le dijo el ídolo de la Selección Argentina antes de que se produzca su partida: "En mi última semana en Barcelona, el propio Messi me pidió que no me fuera del club y que él me iba a convertir en el mejor del Mundo. No le gustó", reveló en diálogo con De cara, com o cara, el nuevo podcast del exdelantero Romário que será estrenado este jueves. El ex Santos llegó al conjunto culé en 2013, y desde entonces fue apadrinado por la 'Pulga', con quien comparte una gran amistad en el presente.