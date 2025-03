La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV: el regreso de una leyenda del rock progresivo argentino

El 28 de marzo de 2025, a las 20, el mítico Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA), será testigo de un acontecimiento histórico: el regreso a los escenarios de La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV. Un show esperado por los seguidores del rock progresivo, que promete revivir la magia de una de las bandas más emblemáticas de los años 70.

En 2024, José Luis Fernández, miembro original de la histórica banda, junto con Juanito Moro, hijo de Oscar Moro - baterista original-, Guido Spina y Matías Vega decidieron reactivar La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV, con la misión de volver a poner en valor y darle vida a las quince piezas fundamentales de sus dos discos, un legado musical que continúa vibrando con fuerza y emoción a través de las décadas.

El regreso de La Máquina de Hacer Pájaros será una experiencia única e inolvidable para los fanáticos del rock progresivo. Después de 50 años, la banda se reencuentra con nuevos integrantes, pero fiel a su esencia, para ofrecer un show que revivirá el legado musical que marcó a toda una generación. Con un repertorio clásico, el concierto apelará a la nostalgia y a los sentimientos profundos de quienes vivieron esa época dorada. Ver a músicos de vasta trayectoria interpretando con maestría esas complejas composiciones, será un festín sonoro, con una calidad escénica que hará justicia a la magnitud de su historia. Un espectáculo que promete no solo emocionar, sino también rendir homenaje a una de las bandas más icónicas de la historia del rock argentino.

Un poco de historia

La Máquina de Hacer Pájaros fue un supergrupo argentino de rock progresivo, que estuvo activo entre 1976 y 1977. Sus integrantes fueron Charly García (ex Sui Generis), Oscar Moro (ex Los Gatos y Color Humano), Carlos Cutaia (ex Pescado Rabioso), Gustavo Bazterrica (futuro integrante de Los Abuelos de la Nada) y José Luis Fernández (ex Crucis).

Tras la disolución de Sui Generis, Charly García emprendió un nuevo proyecto, introduciendo la novedad de dos tecladistas simultáneos en escena. Esta banda, como dijo Charly, pretendía ser “el Yes del subdesarrollo”. Se le reconocen fuertes influencias de Genesis, Yes, Camel, Pink Floyd, Focus y Steely Dan.

El regreso a los escenarios

En 2024, con esta nueva formación, Fernández (miembro original, esta vez en guitarra y voz), Moro (batería), Spina (voz y teclados) y Vega (bajo), realizaron dos presentaciones sold out en el teatro del Club Lucille en mayo, y cerraron el año en el ND Ateneo en septiembre, también con entradas agotadas. El próximo 28 de marzo de 2025, La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV volverá a hacer historia en el Niceto Club. Una oportunidad única para revivir la magia de una de las bandas más importantes del rock argentino.