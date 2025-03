Entradas Wilco en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Wilco viene a la Argentina este 2025.

La icónica banda de indie rock Wilco anunció su esperado regreso a Argentina en 2025, generando gran expectativa entre sus seguidores locales. Formada en Chicago y liderada por Jeff Tweedy, Wilco se destacó por su versatilidad musical, abarcando desde el alt-country hasta el art-rock, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes de las últimas tres décadas. Su próxima presentación en Buenos Aires promete ser un hito para los amantes de la música en vivo.

El concierto está programado para el 30 de mayo de 2025 y tendrá lugar en el Complejo C Art Media, ubicado en Av. Corrientes 6271, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este evento forma parte de su gira sudamericana, que también incluye presentaciones en Brasil, Uruguay y Chile. La última visita de Wilco a Argentina fue en 2016, cuando participaron en el Festival BUE, compartiendo escenario con destacados artistas internacionales.

Cómo se venderán las entradas para Wilco en Argentina este 2025: qué se sabe

Las entradas para el show de Wilco en Buenos Aires se pondrán a la venta en dos etapas. La preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia comenzará el jueves 13 de marzo a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del mismo día o hasta agotar stock. Durante esta fase, los clientes del banco podrán adquirir sus tickets en hasta seis cuotas sin interés.

La venta general se abrirá el viernes 14 de marzo a las 10:00 a.m. Todas las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma Passline.

Los precios aún no fueron confirmados, pero se espera que se anuncien próximamente en los canales oficiales en las próximas horas. Dada la alta demanda anticipada y la limitada capacidad del recinto, se recomienda a los interesados estar atentos a las fechas de venta y adquirir sus entradas con prontitud para asegurar su lugar en este esperado concierto.

Cuáles son los discos que se presentarán este año

La gira de Wilco por Sudamérica celebra sus más recientes trabajos discográficos, incluyendo el álbum "Cousin" (2023) y el EP "Hot Sun Cool Shroud". Además, la banda ha relanzado "The Whole Love" en 2024 y tiene prevista una reedición de su quinto álbum de estudio, "A Ghost is Born", en 2025. Estos lanzamientos reflejan la constante evolución y creatividad de la agrupación, que sigue sorprendiendo a sus seguidores con nuevas propuestas musicales.

La presentación de Wilco en Buenos Aires promete ser una experiencia inolvidable, ofreciendo un recorrido por su amplia trayectoria musical y destacando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Los fanáticos argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de una de las bandas más emblemáticas del indie rock contemporáneo, en una noche que seguramente quedará grabada en la memoria colectiva.

Para más información sobre el concierto y la venta de entradas, se recomienda visitar el sitio oficial de Wilco y la plataforma de venta Passline. Asimismo, es aconsejable seguir las redes sociales oficiales de la banda y de los organizadores del evento para recibir actualizaciones y novedades relacionadas con el show.