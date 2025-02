En Boca, el padre de Colo Barco atacó al Consejo de Fútbol: "Es por plata"

El padre del Colo Barco atacó duramente al consejo de Fútbol de Boca y reveló por qué su hijo se fue del club

En medio de la preocupación que generó el rendimiento del conjunto de Fernando Gago en la Fase 2 de la Copa Libertadores, apareció una noticia inesperada en Boca Juniors. Es que el padre de Valentín "Colo" Barco revivió la polémica salida de su hijo del club y atacó al Consejo de Fútbol con duras frases hacia sus integrantes.

Luego de publicar una foto en su perfil en la cuenta de Instagram junto a su familia, incluido su hijo, Walter Barco le respondió un comentario a un usuario en el que no tuvo reparos para criticar al Consejo debido al motivo por el que el "Colo" no renovó en Boca. “Que no te contestan más, costumbre vieja. A nosotros nos hicieron lo mismo. Tuve una reunión con el Consejo, me pidieron que le ponga precio, les dije: ‘Ustedes tienen que hacernos una propuesta’. Cascini me contestó: ‘Sí, dale, te llamo esta semana’. Todavía estoy esperando”, se lee en la primera parte de su mensaje.

Vale la pena recordar que, a comienzos del 2024, la dirigencia del "Xeneize" y la representación del zurdo ingresaron en un conflicto después de varios días de no alcanzar un acuerdo para la renovación del vínculo, que vencía a fines del 2024. En el contexto de las charlas, Brighton, que venía coqueteando con el jugador desde el 2023, lo terminó adquieriendo debido a que Barco ejecutó los 10 millones de dólares de la cláusula de rescisión.

En la misma línea, el padre del futbolista de 20 años, continuó con su aclaración en redes sociales: "El Colo se quería quedar dos años más por lo menos. Cuando terminó la reunión me agarró el Chelo y me dijo: ‘Si te sale una propuesta para llevártelo no lo dudes, esto es por plata, no se juega más por la camiseta’. Esas palabras me dijeron del Consejo de Fútbol de Boca”.

Tras su llegada al conjunto inglés, Valentín no pudo asentarse en "Las gaviotas" y se marchó a préstamo al Sevilla de España para tener lugar. Sin embargo, en el equipo andalúz tampoco logró el protagonismo deseado y, tars cortar la cesión contractual, arregló un nuevo vínculo con el Estrasburgo de la Ligue 1, con el que tiene contrato hasta mitad de año.

Los números de Valentín Barco en Boca Juniors

Partidos jugados : 35

: 35 Goles : 1

: 1 Asistencias : 4

: 4 Títulos: Copa Argentina (2021) y Liga Profesional de Fútbol (2022)

Valentín Colo Barco y una gran actuación en Francia: asistencia y casi golazo ante el Lens

Valentín Barco tuvo una gran actuación en la victoria del Racing de Estrasburgo por 2 a 0 frente al Lens en el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Ligue 1. El lateral de la Selección Argentina, que migró al fútbol francés tras una fallida experiencia en el Sevilla de España, jugó 86 minutos en su tercera presentación con el conjunto de Alsacia y repartió una asistencia para abrir el marcador. Esto le da aire para una posible, nueva, convocatoria en la Selección Argentina.

El 'Colo' repitió titularidad en el equipo dirigido técnicamente por el inglés Liam Rosenior, al igual que lo hizo en el triunfo como local frente a Montpellier la jornada pasada. En esta ocasión, dio un pase gol para Dilane Bakwa, quien definió con calidad para poner el 1 a 0 a los 81 minutos de partido. Sobre el final del primer tiempo, sacó un disparo desde muy lejos que casi sorprende al arquero Herve Koffi, aunque le ahogó el grito con una impresionante respuesta.

Con este resultado, Racing de Estrasburgo se acercó al pelotón de los líderes y se ubica séptimo en el torneo francés con 33 puntos. La victoria le sirvió no sólo para alcanzar al Lens y sobrepasarlo en la tabla de posiciones (tiene mejor diferencia de gol), sino también para quedar a cinco unidades del Lille, que ocupa el último cupo para clasificar a competiciones europeas en la siguiente temporada. En la próxima fecha se enfrentará al Brest, que durante la semana

¿Cómo fue el Colo Barco refuerzo de Racing de Estrasburgo?

Valentín tratará de asentarse en Europa tras sus flojos pasos por Brighton y Sevilla, que lo cede a préstamo a Racing en principio hasta junio del 2025, aunque con la opción de extenderlo por otra temporada y con una obligación de compra de la que todavía no trascendieron los montos oficiales.