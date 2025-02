Un campeón con Boca destrozó a Gago por su enojo con Changuito Zeballos: "Trompadas"

Un campeón e ídolo de Boca destrozó a Gago por su enojo con el Changuito Zeballos

Un referente de Boca Juniors rompió el silencio tras la derrota por 1 a 0 contra Alianza Lima en Perú, en el marco del debut "Xeneize" en la segunda fase de la Copa Libertadores 2025. El ídolo, que ganó varios títulos en el club, apuntó contra Fernando Gago luego de su furiosa crítica a Exequiel "Changuito" Zeballos en pleno partido. Por supuesto, teniendo en cuenta su importancia en el club, sus dichos no pasaron desapercibidos.

Se trata nada más y nada menos que de Alberto "Beto" Márcico, campeón del Torneo Apertura 1992, la Copa Máster el mismo año y la Copa de Oro Nicolás Leóz de 1993. El nacido en Corrientes analizó el desempeño del elenco de la Ribera en el campo de juego contra los comandados por Néstor "Pipo" Gorosito y no perdonó a nadie. De hecho, el DT fue el principal apuntado por su planteo de juego, pero principalmente por sus palabras contra el joven extremo surgido de las inferiores.

El Beto Márcico destrozó a Gago en Boca

En diálogo con CNN Radio, el exenganche se refirió puntualmente al accionar del DT con Zeballos y esbozó: "Si se lo dice a alguien de más experiencia, capaz se le planta. Si me lo decía a mí, lo cagaba a trompadas". "Dale, empezá a correr porque te saco a la mierda", fueron las fuertes palabras que eligió "Pintita" para dirigirse a su futbolista cerca de la media hora del complemento contra Alianza Lima.

Por otro lado, con respecto al nivel de juego y lo sucedido en el verde césped, el ex Ferro y Gimnasia de La Plata lanzó: "Estuvo lejos de lo esperado. No estoy de acuerdo con Gago porque Boca nunca manejó el partido, no generó situaciones y no encontró el gol, el juego o alguien que se haga cargo". A su vez, Márcico se refirió a la manera de trabajar del entrenador y agregó: "Cambiar tanto perjudica al equipo, pensé que se iba a adaptar mejor al mundo Boca, pero con cada cambio hace algo distinto y no se puede hacer tantos. Después de 20 partidos las expectativas bajaron".

Alberto "Beto" Márcico, apuntó contra Fernando Gago en Boca

Las estadísticas del Beto Márcico en Boca

154 partidos oficiales entre 1992 y 1995.

15 goles.

3 campeonatos conseguidos.

¿Cuándo juegan Boca vs. Alianza Lima por la vuelta de la Copa Libertadores?

El "Xeneize" y el elenco comandado por Gorosito se enfrentarán el próximo martes 25 de febrero a las 21.30 horas por la vuelta de la segunda fase en la Bombonera. El partido será transmitido en vivo en la TV por las señales Telefe y Fox Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Mitelefe.com, Pluto TV y Disney+ Premium, entre otras alternativas.

El fixture de Boca en 2025: los próximos partidos