El Colo Barco reveló el drama que atraviesa en el Racing de Estrasburgo: "Difícil"

El Colo Barco reveló el drama que atraviesa en el Racing de Estrasburgo

Valentín "Colo" Barco finalmente desembarcó en el Racing de Estrasburgo de Francia y tan sólo unas horas después de su debut fallido en el equipo que milita en la Ligue 1 habló de sus primeras sensaciones en el club. El exdefensor de Boca Juniors con pasado en la Selección Argentina reveló su mayor problema en los pocos días que lleva en la institución después de llegar proveniente del Sevilla y cedido por el Brighton. Por supuesto, sus declaraciones no tardaron en trascender en las redes sociales.

El inconveniente que atraviesa el lateral de 20 años surgido el "Xeneize" tiene que ver con el idioma y el cambio con respecto a lo que le tocó vivir tanto en Inglaterra como en España. Además, se refirió a la felicidad de formar parte de un nuevo plantel en su joven carrera y se mostró ilusionado de cara a lo que se viene. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus dichos sobre cómo está trabajando para aprender una nueva lengua.

"Siempre es un poco difícil integrarse en un país donde no hablas el idioma. Me doy un año para aprender francés y antes de llegar a Estrasburgo aprendí con una aplicación", esbozó Barco en conferencia de prensa en la previa del partido ante el Montpellier por la fecha 21 del torneo francés. A su vez, el defensor que llegó a préstamo por parte del Brighton aseguró: "Me siento muy bien, estoy muy feliz de estar acá y quiero aportar algo al club".

Si bien su equipo quedó eliminado de la Copa de Francia en la semana con una derrota por 3 a 1 contra el Angers, el "Colo" analizó lo sucedido y cómo lo vivió: "Me sentí muy bien la noche del miércoles, el estadio me parece muy bonito y me sentí apoyado por los demás jugadores del equipo durante el partido". Cabe destacar que los comandados por Liam Rosenior ahora sólo afrontan la Ligue 1 y a 14 jornadas de que culmine ocupan el noveno puesto de la tabla a sólo 7 unidades del Niza, que clasificaría a la Conference League 2024/2025.

Valentín "Colo" Barco habló de sus problemas con el idioma en Francia

Los números de Valentín "Colo" Barco en su carrera

Clubes : Boca Juniors, Brighton de Inglaterra, Sevilla de España y Racing de Estrasburgo de Francia.

: Boca Juniors, Brighton de Inglaterra, Sevilla de España y Racing de Estrasburgo de Francia. Partidos jugados : 51.

: 51. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 5.

¿Cómo fue el fichaje del Colo Barco en Racing de Estrasburgo?

En la grabación difundida por la entidad europea, trazaron un paralelismo entre los barrios de La Boca y Estrasburgo en Alsacia. Con la pintura en un cuadro que aparece en pleno campo de juego del Stade de la Meinau, también aseguraron que son "los mismos colores" los que utilizan en el conjunto de La Ribera y en el elenco galo. De esta manera, Barco tratará de asentarse en Europa tras sus flojos pasos por Brighton y Sevilla, que lo cede a préstamo a Racing en principio hasta junio del 2025, aunque con la opción de extenderlo por otra temporada y con una obligación de compra de la que todavía no trascendieron los montos oficiales.

¿Cuántos títulos ganó Racing de Estrasburgo, el nuevo club del Colo Barco?

En total, son 8 campeonatos a lo largo de su historia: