El fallido debut del Colo Barco en Racing de Estrasburgo: pocos minutos y eliminación

Fallido debut del Colo Barco en Racing de Estrasburgo en Francia.

Valentín "Colo" Barco tuvo un debut para el olvido con la camiseta de Racing de Estrasburgo. El lateral izquierdo de 20 años, surgido en Boca Juniors, apenas sumó pocos minutos en el segundo tiempo, el equipo perdió por 3-1 frente a Angers como local y quedó eliminado de la Copa de Francia 2024-2025 en los octavos de final.

El defensor de la Selección Argentina ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo por Félix Lemaréchal y, si bien no desentonó en cuanto a su rendimiento, no pudo evitar la caída en casa en el Stade de la Meinau. Los primeros instantes del ex Brighton de Inglaterra y Sevilla de España no fueron positivos, aunque no por su responsabilidad sino por el mal nivel general del elenco dirigido por el inglés Liam Rosenior.

De hecho, el propio "Colo" Barco lamentó lo sucedido a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram (@colo.barco). Para sus más de 2.3 millones de seguidores, el ex Boca publicó cuatro imágenes del encuentro de anoche y escribió a pura sinceridad: "Este no es el resultado que esperábamos, trabajaremos para mejorar y aprender de cada batalla". Igualmente, para terminar se mostró "feliz de debutar con esta camiseta y agradecido por el recibimiento".

Las primeras imágenes del Colo Barco en un partido en Racing de Estrasburgo

¿Cómo fue el fichaje del Colo Barco en Racing de Estrasburgo?

En la grabación difundida por la entidad europea, trazaron un paralelismo entre los barrios de La Boca y Estrasburgo en Alsacia. Con la pintura en un cuadro que aparece en pleno campo de juego del Stade de la Meinau, también aseguraron que son "los mismos colores" los que utilizan en el conjunto de La Ribera y en el elenco galo. De esta manera, Barco tratará de asentarse en Europa tras sus flojos pasos por Brighton y Sevilla, que lo cede a préstamo a Racing en principio hasta junio del 2025, aunque con la opción de extenderlo por otra temporada y con una obligación de compra de la que todavía no trascendieron los montos oficiales.

¿Cuántos títulos ganó Racing de Estrasburgo, el nuevo club del Colo Barco?

En total, son 8 campeonatos a lo largo de su historia: