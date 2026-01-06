Buenos Aires decretó la "emergencia agropecuaria" de varios distritos del interior

A través del Boletín Oficial, el gobernador Axel Kicillof prorrogó la "emergencia agropecuaria" por inundaciones en más de 10 ciudades del interior bonaerense para este 2026. De esta manera, se prorrogan viejas emergencias y se decretaron nuevas en distintos distritos. Es así como en Roque Pérez, Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch, Maipú, General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor, Dolores, General Alvear, Las Flores y Chacabuco, el gobierno provincial decretó la emergencia lo que les permitirá a los productores rurales obtener beneficios fiscales y crediticios.

Con el decreto reglamentado, habrá exenciones y reducciones del Impuesto Inmobiliario Rural y el acceso a líneas de crédito especiales a través del Banco Provincia. En el caso de Roque Pérez, seguirá bajo la misma emergencia decretada el 1° de septiembre del año pasado, en donde la Provincia admitió que las condiciones que motivaron la declaración original "no solo no se revirtieron sino que siguen afectando la capacidad productiva de los establecimientos rurales", según evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos en campo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor, Dolores, General Alvear, Las Flores y Chacabuco, la emergencia decretada es la que rige desde el 1° de noviembre pasado y seguirá vigente hasta el 30 de abril del corriente. El gobierno reconoció que la recuperación "no fue posible dentro de los plazos previstos inicialmente", y que las explotaciones "continúan operando bajo condiciones adversas que comprometen la producción y la rentabilidad". Finalmente, en Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, el período de vigencia se extiende del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

El decreto de Nación

El 11 de diciembre pasado el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, decretó el estado de "emergencia y/o desastre agropecuario" en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires que sufrieron inundaciones durante las últimas semanas. De esta manera, y durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional decretó el desastre agropecuario en 25 de Mayo, Saladillo, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar.

El decreto se basa en el análisis realizado previamente por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que estableció el 28 de febrero del año entrante como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas. De esta manera, y para que los productores afectados puedan "acogerse a los beneficios" de la ley de Emergencia Agropecuaria (26.509), "deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran afectados".