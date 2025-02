Marchesín habló sobre su paso por la Selección Argentina y liquidó a Sampaoli: "Me dolió"

Marchesín, implacable con Jorge Sampaoli: "Jugaron con la ilusión".

La lesión de Sergio 'Chiquito' Romero, quien estará tres meses fuera de las canchas, provocó la llegada de Agustín Marchesín a Boca Juniors en este mercado de pases. A pesar de ser la última incorporación del plantel, le ganó la pulseada al juvenil Leandro Brey y el entrenador Fernando Gago lo eligió para defender los tres palos. El arquero de 36 años, proveniente de Gremio de Porto Alegre, tuvo su presentación en la victoria por 2 a 1 frente a Huracán por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025 y fue protagonista con dos atajadas importantes para asegurar el resultado.

Este miércoles, en diálogo con TyC Sports, el futbolista con paso en Lanús habló sobre su presente en el 'Xeneize' y las charlas que mantuvo con Juan Román Riquelme antes de que se produzca su traspaso. Además, contó detalles de su relación con Jorge Sampaoli y fue muy crítico con él tras la fallida experiencia con la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018: en aquella ocasión, Marchesín estuvo presente durante las Eliminatorias Sudamericanas pero no fue parte de la lista final de 23 convocados para disputar el certamen.

Las declaraciones de Marchesín sobre Sampaoli y su paso por la Selección Argentina: "Jugaron con la ilusión"

El actual golero de Boca Juniors contó sus amargas sensaciones sobre el proceso que atravesó con la 'Albiceleste' y finalmente quedar afuera de la nómina para viajar a Rusia: "Estuve los cuatro años de las Eliminatorias. Me llamó para decirme que iba a estar en la lista y después no estuve, fue raro. Me perdí hasta el nacimiento de mi hijo", relató. En su lugar, los tres elegidos por Sampaoli para atajar fueron Sergio Romero (hoy compañero de Marchesín), Wilfredo Caballero y Franco Armani. "Si estás en un proceso, el técnico ya te vio, creo que merecía alguna oportunidad más. De todas formas, siempre tiré para adelante y ahora, desde afuera, lo veo como un hincha más. Pero sin dudas, no ir a Rusia me dolió mucho", agregó.

En 2018, durante una entrevista con Univisión, el arquero narró la misma historia que repitió ahora como jugador del 'Xeneize': "A varios jugadores les dijo que iban a estar y cuando vieron la lista no figuraban", declaró en aquel entonces. "Me dolió mucho el hecho de quedar fuera de un Mundial. Para mí fue un golpe de lo más duro de mi carrera. Es muy difícil hablar del entrenador, pero cuando juegan con la ilusión de uno, de llamarte, de decirte que vas a estar en la convocatoria, que vas a estar en la lista… Fueron muchas cosas, muchos factores que influyeron más aún en el dolor", añadió.

El arquero estuvo presente en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, pero Sampaoli lo dejó afuera de la lista para jugar el Mundial.

Los números de Agustín Marchesín en su carrera

573 partidos.

568 goles recibidos.

232 vallas invictas.

15 títulos conseguidos.

