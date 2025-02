El día que Messi le mandó una carta a Cristina Kirchner: "Fuerza"

En qué contexto se dio la carta de Lionel Messi a Cristina Kirchner.

Lionel Messi se convirtió en tendencia en las últimas horas por la reunión de Javier Milei con el dueño del Inter de Miami, ya que el presidente de Argentina recibió camisetas firmadas por el futbolista. En este marco, se filtró la carta del "10" a Cristina Kirchner de hace unos años mandándole "fuerzas y aliento".

Corría diciembre de 2011 cuando a Cristina Kirchner le llegó una inesperada carta a su despacho: la de Lionel Messi. En ese momento, el futbolista brillaba en Barcelona y venía de disputar la Copa América con la Selección Argentina, competencia que se llevó adelante en Argentina y donde la Albiceleste quedó afuera contra Uruguay.

La carta de Messi a Cristina en 2011.

"Lionel Messi y familia, conjuntamente con todo el equipo de su Fundación, le envían un mensaje de fuerza, aliento y sincero afecto a la Sra. Presidenta, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, deseando energías positivas, con los mayores ánimos para enfrentar un tratamiento pronto y exitoso, y una recuperación saludable y rodeada de sus afectos", subrayaba la carta. La expresidenta tenía que operarse de un carcinoma en la tiroides en el Hospital Austral.

Cristina se había pedido licencia desde el 4 de enero de 2012, fecha de la cirugía, hasta el 24 del mismo mes, por lo que quedó en su lugar el entonces vicepresidente Amado Boudou. En su momento, la carta de Lionel Messi a la mandataria se había convertido en uno de los temas del momento y desató una ola de reacciones en el mundo del fútbol y la política.

Lo que no hizo Milei: streamers se unieron para ayudar a víctimas de los incendios en la Patagonia

El reconocido streamer Martín "Coscu" Pérez Disalvo impulsó una campaña a través de sus redes sociales en el marco de los incendios en la Patagonia y la no intervención del gobierno de Javier Milei con una clara indiferencia frente a esta situación alarmante. El creador de contenidos pidió que más personas del rubro se sumen a la causa y dio detalles sobre cómo avanza la recaudación de dinero.

En su cuenta oficial de Twitter, "Coscu" lanzó un pedido tanto a sus seguidores como al resto de los creadores de contenido para poder ayudar a las víctimas de los incendios en la Patagonia. "Bueno, voy a hacer una cuenta que va a recibir donaciones de todos los streamers que quieran aportar, me voy a contactar con la brigada forestal y le voy a pasar todo lo que juntemos hoy y mañana", dijo el miércoles 5 de febrero.

"Streamers que quieran poner que comenten acá abajo, así les mando un mensaje con la dirección de la cuenta. Apoyo", añadió. Antes de eso, había tuiteado que para él "estaría bueno que todos los streamers donemos para los incendios de la Patagonia ahora que nos está yendo bien a todos".

La campaña impulsada por uno de los creadores de contenido más importantes de Argentina trascendió fronteras a tal punto de que streamers como Will, oriundo de República Dominicana, le pidió más información para poder colaborar. "Seguramente con la plata que juntemos entre varios de los streamers podamos a ayudar no solo a una brigada, ya que hay muchas. Ya tengo dos", comentó en sus historias de Instagram. No solo eso, sino que reveló que le va a pedir a Kick, la plataforma donde realiza sus streams, que también done hacia los bomberos.