Figura argentina de Netflix tuvo un insólito inconveniente en el baño: "Problema grave"

En las últimas horas se hizo viral el relato de un actor que recientemente se lució en una serie argentina y su inconveniente en un baño.

Uno de los actores de la serie argentina producida por Netflix más comentada del 2023 se hizo viral tras compartir en su cuenta de Twitter un insólito relato de sus inconvenientes en el baño. "Hacía temblar todo", reveló el también comediante.

Por medio de su cuenta de Twitter, el actor y protagonista de División Palermo Santiago Korovsky publicó capturas de sus chats de Whatsapp con el portero de su edificio sobre el problema casero que lo asustó y lo puso en estado de alerta. "3hs convencido de que había un problema en la cañería del baño que hacía temblar todo", escribió Korovsky en el epígrafe de la foto.

De forma chistosa, el actor contó la fuente de los problemas y remató: "Hasta que me di cuenta que había dejado el cepillo eléctrico prendido. Releo mi charla con el portero y confirmo que el que tiene problemas graves soy yo". En el mensaje que el intérprete le dejó a su portero puede leerse: “¿Cómo estás, Pedro? Está pasando algo raro en mi baño. Me tiembla hasta el cepillo. ¿Sabés si hay una pérdida en el edificio, o cortaron el agua y la prendieron recién o algo así? No para hace un buen rato”.

Solucionado el problema, el actor compartió otra captura de su charla con el portero y coronó la chistosa historia con un divertido comentario: "No tengo dignidad". En su mensaje para Pedro, el portero, Korovsky solo atinó a responderle, apenas encontró la raíz del problema: "Hola Pedro, se resolvió".

Cuándo se estrena la segunda temporada de División Palermo

La comedia de Netflix que fue renovada para una segunda temporada apenas dos semanas después de su estreno en la plataforma aún no tiene fecha de estreno oficial. La serie está escrita, codirigida y protagonizada por Santiago Korovsky junto a Daniel Hendler, Martín Garabal y Pilar Gamboa y centrada en una guardia urbana inclusiva que busca mejorar la imagen de la Policía porteña. La serie cuenta también con las actuaciones de Carlos Belloso, Iair Said, Hernán Cuevas, Renato Condori Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi, Julio Marticorena, Jonathan Nugnes, Marcelo Subiotto y Sergio Prina.