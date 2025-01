Streaming 2024: los 10 momentos más memorables del año.

En este 2024, ocurrieron varios sucesos memorables en el mundo del streaming en Argentina. Este formato, que permite transmitir contenido multimedia en tiempo real con la posibilidad de volver a verlos más tarde, se está volviendo cada vez más popular en el país y en el resto del mundo, gracias a su inmediatez para transmitir contenidos, especialmente en el mundo del entretenimiento, y dirigido a un público generacional que cada vez persigue más la inmediatez.

Figuras que parecían serles fiel al formato televisivo, como Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), se embarcaron en esta aventura del streaming. El reconocido periodista de farándula llevó a la pantalla su famosa sección ÁngelResponde, a través del canal de YouTube de Bondi live. Incluso la icónica diva de la televisión, Moria Casán, se sumó a esta novedosa forma de crear contenido audiovisual con su programa Nave nordiza en el canal de streaming Picnic extraterrestre. Pero eso no es todo: hasta la Universidad de Buenos Aires (UBA) se involucró en el asunto del streaming, que, en un año movido, generó varias polémicas, peleas, romances y eventos inolvidables entre figuras del formato.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los 10 hechos más importantes del streaming en 2024

1. La Universidad de Buenos Aires lanzó el primer índice de medición de streaming del mundo

En septiembre de 2024, las autoridades de la UBA se reunieron con los principales exponentes de programas de streaming de Argentina (como Olga, Blender, Gelatina, Bondi, Cenital y muchos otros más) para conocer el proyecto que la universidad desarrolló con la startup En directo stream, una herramienta con respaldo científico para medir la audiencia en la industria del streaming.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, firmó un convenio con la startup para desarrollar el primer IMS (Índice de Métricas de Streaming) del mundo, que abarca otras variables además de las visualizaciones totales que la televisión tradicional no contempla, como las suscripciones en YouTube, los likes, el impacto en redes sociales, la creación de comunidades, entre otras.

“La UBA es garantía de diversidad de voces y, en este momento, donde existe una diversificación en cuanto a la comunicación en nuevos soportes, nos parece importante trabajar con ustedes para generar una herramienta de medición que tenga un respaldo científico y auditable”, pronunció Yacobitti.

2. El resurgimiento de Martín Cirio tras la cancelación

El youtuber, streamer y comediante Martín Cirio, más conocido por su personaje de La Faraona, tuvo su revancha tras la cancelación que sufrió en 2020 a raíz de una falsa acusación de pedofilia. Esta grave denuncia, que llegó a la Justicia, involucró un allanamiento en su hogar y las autoridades confiscaron sus dispositivos electrónicos. Finalmente, fue declarado inocente y absuelto en 2023.

Desde entonces, su popularidad en YouTube creció exponencialmente, se sumó al mundo del streaming y al día de hoy es uno de los streamers más vistos del momento. Para contar su historia, lanzó un espectáculo de teatro en streaming llamado Martín Cirio, el documental, donde cuenta con lujo de detalles aquel momento que cambió su vida para siempre.

3. Ángel de Brito se abrió de LAM y se entregó al mundo del streaming

A pesar de su gran éxito en LAM, el programa de farándula más visto del momento, Ángel de Brito decidió darle una oportunidad al streaming y estrenó su programa ÁngelResponde en Bondi live en abril de 2024, junto con Dalma Maradona, Iván Ramírez y Mai Pistiner. Según había adelantado en Ciudad, su misión con este nuevo proyecto "es entretener", con contenidos que nada tienen que ver con el mundo del chimento.

"Bondi es un streaming, uno nuevo, con gente distinta, con caras distintas, con otro bagaje. Venimos de otro lado, no venimos de las redes, venimos de los medios más tradicionales, de la radio, de la tele, de la gráfica. Y bueno, vamos a buscar otro tipo de contenido, alejado del mundo del espectáculo. O sea, no van a ver un programa de chimentos, ni nada parecido", completó el conductor.

4. Moria Casán también hizo su gran debut en el streaming

Apenas unos meses después, en agosto, Moria Casán estrenó su programa de streaming Nave nodriza, en el ciclo Picnic extraterrestre. Este streaming es un espacio que combina invitados del ámbito artístico, de la farándula, el periodismo, la música y las artes en general. "Vimos que había una especie de espacio vacante para una programación cultural, un canal cultural dentro de lo que es el streaming", explicó Moria en Infobae. Algunas de las recientes invitadas que "La One" recibió a su programa fueron Lali Espósito y María Eugenia Ritó.

Moria remarcó que su necesidad vino del sueño de crear una propuesta cultural dentro del mundo del streaming. Cabe destacar que incluso el nombre Pícnic extraterrestre está vinculado al arte, ya que es el nombre de una novela rusa de ciencia ficción de la década del 70. La idea fue de Fabián Casas, uno de los principales colaboradores del proyecto, que también cuenta con la presencia de Sofía Gala, Julieta Zylberberg y el ex ministro de Cultura de Buenos Aires, Enrique Avogadro

5. Cazzu rompió el silencio sobre su separación de Christian Nodal en PLP (LuzuTV)

Luego de meses de incertidumbre, la cantante Cazzu habló por primera vez sobre su escandalosa separación de Christian Nodal, el padre de su hija Inti, luego de que saliera a la luz que el músico le había sido infiel con la cantante mexicana Ángela Aguilar. El hecho generó una enorme controversia en el mundo del espectáculo y la música, y luego de muchos meses guardando silencio, finalmente la artista jujeña contó todo en el programa PLP, de LuzuTV.

Aunque Nodal había asegurado que no hubo una infidelidad de por medio y que su romance con Ángela había comenzado después, Cazzu lo desmintió todo y dijo que se enteró "de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de las redes". Además, también le respondió a Aguilar, quien aseguró que no hubo "corazones rotos", en referencia a Cazzu. "Se han dicho muchas cosas y le han hecho mucho daño a mi familia, y lo he soportado en silencio. Mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente", aseguró la artista, quien de un día para el otro, se quedó sola a cargo de su hija recién nacida, sin ninguna explicación por parte de su expareja.

6. El letal enfrentamiento entre Olga y Luzu

LuzuTV, el exitoso streaming de Nico Occhiato, tuvo un fuerte enfrentamiento con Olga, el canal de Migue Granados. Todo comenzó tras la partida de Nacho Elizalde de Nadie dice nada (Luzu) y su posterior incorporación a Olga. Más tarde, se supo que el programa Tarde de Tertulia (TDT) de Luzu, que tiene al frente a Marti Benza, Nico Ferrero, Gian Odoguardi y Cami Jara, llegaría a su fin el 20 de diciembre, también para pasarse a Olga. Según trascendió, el motivo fue que Olga les ofrecía una paga mucho mayor que la que Occhiato podía darles en Luzu.

Lejos de ocultar su tristeza, el productor se mostró vulnerable y dolido. Por su parte, Granados escribió en X (Twitter): "Muchos nombres tiraron este finde... pero nadie habló del programón que harán Melconian, Trebuq, Lio Pecoraro y Tim Burton en Olga. Y también nos trajimos de Marvel a Hulk y al Capitán América, van a hacer un programa tipo el de Pepe Ochoa y Fefe, pero de chimentos de superhéroes". Además, agregó que en su programa "todo se sostiene con marcas", y que por esa razón, pueden "pagarle el cuádruple" a sus empleados.

7. La confirmación del romance de Flor Jazmin y Nico Occhiato en Luzu

Flor Jazmín y Nico Occhiato, compañeros de streaming en Luzu, confirmaron su romance en enero de 2024, tras varios meses de incertidumbre. Aunque sus fanáticos ya intuían que ocurría algo más que amistad entre las dos figuras, finalmente se besaron por primera vez y dieron la noticia en una transmisión en vivo desde Pinamar. Muy emocionada, Flor pronunció: "Voy a llorar. Pero bueno, sí, son esas cosas que uno no elige... Así que sí, estamos juntos".

Acto seguido, explicó que se conocen desde hace muchos años y que "es loco" cómo su amistad se transformó en amor. "No estamos acostumbrados y siempre nos miramos de otra manera. Pero bueno, a uno las cosas le pasan y uno se hace cargo o no, y en esa estamos. Y supongo que también estábamos viendo qué era lo que nos pasaba y qué tan en serio iba. Y bueno, al final estamos hasta las manos", concluyó la bailarina.

8. Alex Caniggia y "Furia" de Gran Hermano bajaron su programa tras el fracaso del rating

A mediados de septiembre, Alex Caniggia, creador del streaming Carajo, tuvo que retirarse del streaming y bajar el programa que conducía con Juliana "Furia" Scalgione, la exparticipante de Gran Hermano 2023 más polémica. Debido a la falta de rating y los malos comentarios que recibían a diario por parte de usuarios de las redes sociales, no les quedó más opción que bajar los brazos y decirle adiós al programa.

"Todo tiene un final, y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina. Y al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina. Estamos a nada de terminar este gran programa, van a ser los últimos minutos de Toda", comenzó diciendo el conductor del programa. Juliana, por su parte, sumó: "Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno. Mucho de lo que hacemos es por ellos que están atrás". Finalmente, Caniggia se despidió diciendo: "Argentina nos queda chica".

9. Tamara Pettinato habló en Blender tras la cancelación por los videos con Alberto Fernández

En agosto, Tamara Pettinato rompió el silencio tras la cancelación que sufrió en las redes sociales por los videos con el expresidente Alberto Fernández.

Pettinato habló sobre el tema por primera vez en el streaming Blender. Allí, explicó lo mucho que estaba sufriendo la exposición. "Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve; que no estaba en mi teléfono y que no salió de mí. Lo tenía una sola persona. Dos, me enteré después... Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género (en referencia a la denuncia de Fabiola contra Alberto)". En este sentido, enfatizó que "lo serio e importante es esa denuncia que hay que investigar". "Tienen que escuchar a esa víctima. Y no tiene nada que ver este video; este video es un chisme, un chisme rosa", cerró, contundente.

10. Olga redobló la apuesta y anunció que sumará el formato de El Hormiguero a su programación 2025

El Hormiguero, el famoso ciclo español de entrevistas a figuras del mundo del espectáculo, ya fue adaptado en varios países del mundo como México y Brasil debido a su enorme éxito. Por allí pasaron importantes figuras argentinas del arte y la farándula, como Lali Espósito, María Becerra, Bizarrap, Paco Amoroso, entre muchas otras. En las últimas horas, Olga anunció que adquirió el programa para su programación 2025.

Según se sabe hasta el momento, tendrá una emisión prime time todos los domingos en un estudio que será una réplica del original, diseñado para la ocasión. Carlos Garde, director general de Onza Américas, que colaborará con la adaptación, señaló: "El Hormiguero es un ejemplo perfecto de cómo los formatos españoles pueden adaptarse y triunfar en todo el mundo. Argentina, con su rica tradición televisiva, sabrá darle un toque único y especial". Por lo pronto, no se sabe quién será el conductor.