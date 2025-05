UOM: "Que venga Strurzengger a Tierra del Fuego que lo vamos a hacer divertir"

No se esperaban el golpe. La Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) definió contrareloj un plan de lucha contra la decisión del gobierno nacional de reducir los aranceles a la importación de teléfonos celulares, aires acondicionados y televisores que destruirá la industria de Tierra del Fuego. Mantienen reuniones con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que adelantó que judicializarán la medida y dialogan con la Confederación General del Trabajo (CGT) para organizar una gran movilización a la isla.

"Sturzenneger, un tipo de ultraderecha con un autoritarismo particular ha dicho que el Tierra del Fuego podría tener un parque de diversiones. Se lo decimos por todos los medios que sea posible: si quiere venir a Tierra del Fuego, que venga, que lo vamos a hacer divertir de lo lindo", lanzó amenazante Oscar "El Zurdo" Martínez, secretario general UOM Río Grande, una de las zonas más afectadas por el posible cierre de fábricas. El sindicalista cruzó de esta forma al Ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, que pidió que Tierra del Fuego deje de tener fábricas para hacer un parque de diversiones para el turismo.

Las empresas electrónicas emplean a 7804 trabajadores y representan al 78% del empleo industrial en la provincia, de acuerdo al último Boletín Mensual elaborado por el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC). La clausura de la producción afectaría a más del 40 por ciento de la población total de la isla por la caída de las fábricas que abastecen a las electrónicas con insumos y servicios.

"No se descarta la posibilidad de una manifestación en Tierra del Fuego y que esté acompañada por la CGT", adelantó a El Destape Martínez. El sindicalista alertó que tienen temor de un éxodo de habitantes en Tierra del Fuego y recordó que durante el menismo la policía reprimió a los despedidos de las fábricas desaparecidas asesinando al trabajador Victor Choque.

Melella judicializará la decisión cuando publiquen el decreto

El gobernador Melella expresó su preocupación por la situación y anunció que, de concretarse la eliminación de aranceles, la provincia iniciará acciones judiciales contra el Estado nacional para proteger la industria y el empleo local.

"Estamos hablando con un estudio jurídico muy importante de Buenos Aires, para empezar a trabajar en una medida judicial. El camino me lo indicó el presidente cuando dijo que tenemos derechos adquiridos. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque la industria la tenemos que defender. Si hay que ir por el camino judicial, vamos a ir por el camino judicial y eso ya lo estamos trabajando”, confió Melella.

“Hay gente que no lo ve, hoy me decían algunos de una cámara muy importante que van a esperar la letra chica. Cuando salga la letra chica ya es un hecho consumado. Hay que moverse hoy rápidamente. Yo tuve una charla con la CGT de Río Grande y Ushuaia, ellos están acompañando; tuve una charla con los dos secretarios generales de la UOM, tanto Oscar Martínez como ‘el Colo’ Tapia; con los intendentes también, porque esto no afecta solamente a Río Grande sino a toda la provincia”, contó.

Para Sturzenneger la decisión generará 60.000 despidos

Sturzenegger admitió que "la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla" y reveló que habría "60.000 empleos" afectados como consecuencia de la medida. También planteó que Tierra del Fuego debería "ser un parque de diversiones mundial" al que lleguen "millones de turistas", en lugar de "degradar el paisaje" con "galpones" de su polo industrial.

"En algún momento habíamos hecho una estimación y la perdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos", escribió Sturzenegger en su cuenta de la red social X. El ministro publicó un mensaje con el que quiso compartir "reflexiones" sobre cómo impacta la baja de impuestos a importados al régimen de protección de Tierra del Fuego. Uno de los temas que trató fue el "empleo" en la provincia, el cual pidió abordar "desde la óptica del equilibrio general" del país.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que no tienen "miedo" a los despidos masivos y sostuvo que las empresas "van a tener que reconvertirse. Vamos camino a un país de servicios, a un país moderno ". De esta forma, abrió las puertas a que las fábricas se conviertan en importadoras.