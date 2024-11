El alarmante mensaje de Topa que causó conmoción: "Estamos desesperados".

Diego Topa generó gran preocupación entre sus seguidores al hacer un desesperado pedido en redes sociales. El famoso conductor y animador infantil dejó de lado su perfil alegre para pedirles un favor a sus seguidores ante una delicada situación que enfrenta a nivel familiar.

"Esta vez quiero hacerles un pedido por mi y por mi familia. Se perdió el gatito de Mitai, desapareció por la zona de Maschwitz el jueves por la noche, estamos desesperados buscándolo porque es parte de nuestra familia, lo extrañamos un montón", empezó por anunciar Topa en sus historias de Instagram. La mascota de su hija se escapó de la casa y no pudieron volver a encontrarlo, motivo por el que tomó medidas desesperadas y pidió ayuda.

En este marco, contextualizó: "Estamos con incertidumbre, los vecinos nos están ayudando con mucho amor pero nadie lo vio ni lo escuchó". Asimismo, sumó información sobre el aspecto del animal: "Es muy doméstico, no tiene collarcito ni nada porque estaba todo el tiempo dentro de casa. Es muy particular, no tiene pelo, es un gatito esfinge. Les dejo la foto, si alguien lo vio, si vieron que alguien lo tiene... les pido que se comuniquen por favor. Ofrezco una recompensa".

Por último, reflexionó que es una situación muy extraña, ya que el animal siempre estaba dentro de casa y "no entienden" qué pasó. "Lo buscamos todo el tiempo desde el jueves a la noche, es muy raro lo que pasó. Les pido que se solidaricen con mi familia, lo extrañamos un montón. Por favor, si alguien lo tiene, comuníquense con nosotros. Lo estamos esperando".

Emoción en el espectáculo por lo que decidió contar Diego Topa: "Con el doctor"

Diego Topa es un actor reconocido en el ambiente de la animación infantil que actualmente se encuentra con una vorágine intensa con muchas funciones en el teatro. Mientras desarrolla sus actividades artísticas, se tomó un tiempo para brindar una entrevista en la que contó una historia poco conocida sobre su vida privada que emocionó al espectáculo.

En medio de las vacaciones de invierno, Diego Topa viene presentando su obra Es tiempo de jugar de jueves a domingo en el Teatro Nacional. En diálogo con Infobae, no solo repasó su actualidad laboral marcada por sus funciones y su contenido infantil en YouTube, sino también para hablar de un aspecto de su vida que no había profundizado mucho.

"Ella se queda ahí, porque siempre hay alguien conmigo, su otro papá o mi hermano y hago lo que tengo que hacer: sacarme la foto, saludar", dijo sobre el acompañamiento de su hija Mitaí, quien nació en 2020 gracias a la subrogación de vientre. "Desde que es chiquita venimos contándole a Mitaí su historia, como un cuentito. Y ama ver las fotos de cómo nació, de quien la llevó en su vientre. Ama verse bebé", añadió.

"Con el doctor Akerman, que es lo más, soy muy amigo. Y con la chica que la llevó en el vientre, que es un amor, hablamos siempre, nos mandamos fotos en los cumpleaños. Ella siguió también haciendo otros procesos. Tiene dos hijos", reveló sobre el buen vínculo que tiene con el médico a cargo del proceso y la mujer que brindó su vientre para completar el proceso de gestación. En última instancia, contó si planea tener otro hijo. "¡No! Todavía no. Quieren saber si Mitaí va a tener (hermanos). ¿Vos sabés que se lo preguntamos? Y dijo que no. Creo que le gusta lo de hija única", cerró.