Kala Bidner lanzó su nuevo EP 'Trofeo': "Quiero empoderar a las chicas".

Kala Bidner es una cantante, compositora e instrumentista argentina que capturó la atención del público con su talento y su estilo único. Con solo 20 años, esta joven promesa del pop urbano logró colaborar con grandes artistas internacionales como Cristian Castro, Adso, Royal y el puertorriqueño Jossef, consolidándose como una de las figuras emergentes más destacadas de la música latina. Con su segundo EP titulado Trofeo, regresa a la escena musical con un trabajo lleno de poderosas emociones y letras que buscan empoderar a su audiencia y transmitir un mensaje de amor propio y superación.

En Trofeo, Kala nos invita a adentrarnos en un viaje emocional con tres canciones que exploran diversas facetas de la vulnerabilidad y el empoderamiento. Con temas como Souvenir, La Primera Vez y Trofeo, la cantante reafirma su misión de inspirar a otros a sentirse más fuertes y seguros de sí mismos, con letras que convierten cada caída en una oportunidad de triunfo.

¿Cómo te encontrás en esta nueva etapa con tu EP?

-Bueno, siento que este EP lo tomo desde un lugar diferente, más de crecimiento. Lo que hacía el año pasado era más como estar buscando mi estilo, lo que quería mostrar y comunicar. Hoy en día, tengo más claro lo que quiero transmitir. Quiero empoderar a las chicas y a las mujeres, pero también mostrar esa faceta de la realidad de cuando un tipo te deja, pasas por esa superación y aprendes a valorar ser uno mismo. Yo de chica no lo hacía, siempre me sentía como si estuviera mendigando cariño, pero me ayudó mucho la terapia a entender cómo hacerlo. Siento que las más chicas no tienen las herramientas para entenderlo aún. Ahora quiero comunicar ese empoderamiento y cómo superar situaciones difíciles, mostrando todo desde un lugar más maduro.

Pasó poco tiempo entre el lanzamiento de tu EP anterior, Desapego, que fue en 2024. En tan poco tiempo creciste mucho ¿Cómo es tu proceso para componer?

-Me inspiro un poco en todo. Muchas de las cosas que canto me han pasado a mí, pero también me inspiro en historias de otras personas, cosas que sé que le han pasado a la gente, porque busco que las personas se puedan conectar con lo que digo. Por ejemplo, Trofeo habla de algo que pasa mucho: cuando te dejan por otra chica y no sabes qué hacer, pero lo importante es darte cuenta de que en realidad no perdiste nada. Quiero comunicar que, si alguien no quiere estar conmigo, en realidad, quien está ganando soy yo. También quiero mostrar que, si bien pueden pasar cosas difíciles, también pueden ocurrir cosas lindas, como enamorarte de alguien que te quiera y te cuide. Todo lo que compongo tiene que ser algo con lo que la gente se pueda identificar y entender que lo que viven es normal.

¿Cómo son tus momentos de inspiración?

-Tengo momentos en los que no estoy inspirada y otros en los que me dan ganas de escribir. A veces escribo cualquier cosa, sin melodía, y lo guardo en mis notas. Luego, cuando estoy en el estudio, con un beat o una base, me vienen melodías y empiezo a armar la canción. La mayoría de mi música la hago en Miami, donde trabajo con un productor que me gusta mucho y que hace el estilo que busco. Allí, en los estudios, me gusta terminar las canciones.

¿Tenés planes de sacar un disco completo en el futuro?

-Sí, la idea es sacar un disco completo a fin de año. Voy a seguir sacando canciones a lo largo del 2025, y estaré muy activa con eso. Se viene mi primer álbum.

¿Qué sueños y proyectos te quedan por delante?

-Lo que más quiero es empezar a colaborar con artistas de Argentina y otros países, moverme por toda Latinoamérica para que me conozcan más allá. También me gustaría estar en festivales. Estuve en Chile y Perú recientemente, abriendo shows, y ese tipo de experiencias me motiva mucho. Este año me gustaría hacer mi primer show en solitario, a fin de año, cuando lance el disco. Ese es uno de mis objetivos.

¿Cómo es tu vínculo con la música en Miami y cómo se conecta con tu carrera?

-Paso mucho tiempo en Miami porque allí tengo a mi manager y todo su equipo. Voy muy seguido, a veces por 15 días, y durante ese tiempo estoy todo el día en estudio con diferentes productores. La mayoría de mi música, excepto la canción Trofeo, de mi último EP, la hago en Miami. Siento que conecto muy bien con la música y los productores de allá.