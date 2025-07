Marina Calabró arruinó el debut de Pergolini en El Trece y spoileó todo el programa: "No lo miren".

Mario Pergolini vuelve a El Trece con Otro día perdido, un late night show que arrancará el próximo lunes 14 de julio en horario central nocturno y que marcará el regreso del conductor a la televisión tras CQC. En la antesala del debut, la periodista Marina Calabró arruinó toda la sorpresa y contó en detalle cómo será todo el contenido del programa.

La información de Marina Calabró fue en el marco de su columna en el magazine Lape Club Social (América TV), después de revelar que la entrevista de Pergolini a Marcelo Tinelli estaría complicada: "Pergolini lo quiere. Entiendo que Marcelo no dio ninguna confirmación y que estaba más cerca antes de que estallaran los quilombos vinculados a las deudas. Yo lo veo muy difícil, no lo veo muy predispuesto a sentarse a dar demasiadas explicaciones". "Alerta spoiler Lape. Vamos a filtrar las primeras imágenes del nuevo programa de Mario Pergolini", sostuvo minutos después.

Acto seguido se mostraron las imágenes del set de grabación de Otro día perdido y Marina Calabró confirmó: "Ayer 17.15 arrancó el ensayo del late night show de Mario Pergolini con banda en vivo". "Nunca se hizo. ¿Un programa nuevo?", se burló Sergio Lapegue. "Me dijeron que es un late night recontra clásico. Tipo Jimmy Fallon. El programa arranca con Agustín Rada haciendo una presentación del programa y de Mario. Después entra Mario y toma posición en su escritorio, y arranca el repaso de las noticias de actualidad con acidez, algún chiste mezclado y charla con sus columnistas, Rada y Laila Roth. Esto por un lado. Después me dicen que hay mucha cosa guionada de humor y los que presenciaron el ensayo me dijeron que eso está un poco durango todavía...", agregó la periodista.

"Después va a haber una entrevista central. Va a estar Nacho Elizalde y me dijeron que partes de la entrevista fluyeron bien (...). La verdad un santo Nacho Elizalde que le fue al ensayo. Y me dijeron que ahí intercalan con dos juegos que hace Rada: por un lado tiran un dado y Rada, que es mago, no tiene que ver qué número salió y por la expresión corporal del invitado se da cuenta de que número se trata; y después hay otro juego donde lo que hacen es mezclar la cara de uno de los protagonistas del programa con un famoso y el invitado tiene que averiguar cuál es el famoso escondido. Ayer hicieron la cara de Mario que escondía la cara de Mirtha Legrand", confirmó Marina Calabró revelando más detalles sobre el programa de Pergolini.

Tras contar toda la estructura del programa, el conductor sentenció en tono irónico: "Ya no lo miren a Mario". "Hay tribuna. Unas 100 personas en la tribuna, hay unos silloncitos y hay tribuna con gradas (...). Laila Roth tiene una sección que creo que se llama 'las cosas de Laila' y ayer hicieron las cosas que los adultos mayores no tienen que hacer con la tecnología. Me dicen que es un late night sin muchas sorpresas", cerró Marina Calabró, argumentando que Pergolini estaría "odiado" por su informe spoileando su debut en El Trece.