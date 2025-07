Un participante de La Voz Argentina coqueteó con una figura de Telefe.

La Voz Argentina 2025 llegó a la pantalla de Telefe con grandes marcaciones de rating, a pesar de que muchas personas suelen ver el programa a través de streaming disponible en YouTube. Fue allí donde el participante Alan Lez vivió un romántico momento con Santiago Talledo, conductor del stream, y comenzaron los rumores de amor.

El concursante acudió al programa de YouTube disponible en el canal de Telefe y en el de LuzuTV, llevado adelante por Talledo junto a Momi Giardina y Sofi Martínez. Fue en ese contexto que las dos chicas intentaron hacerle match a su compañero y amigo con el participante y hubo una respuesta recíproca.

Después de que Alan cantara la canción Prisionero de Miranda -track que también interpretó en su audición-, Momi y Sofi le dijeron al joven que tenían un amigo para presentarle: "Se llama Santi Talledo casualmente", soltaron entre risas. Ante una actitud que dio a entender complicidad por parte del músico, Martínez soltó: "Hay match".

"Me encantaría que se empiecen a conocer", soltó Momi. Acto seguido, Alan cantó una versión improvidada de Algo Contigo mirando a los ojos de Santiago y luego, en medio de la charla, se dieron cuenta que a ambos les gusta el café: "Otro match", soltó el participante. Si bien no hubo una confirmación explítica de un romance entre el streamer y el músico, el momento despertó los las especulaciones y las redes se hicieron eco con rapidez.

La Sole, contenta por la elección de un participante de La Voz Argentina

"Este tema es como La malagueña salerosa, pero no sé por qué no es tan elegido. Conozco la versión de Los Cantores del Alba, me acuerdo cuando los escuchaba en el auto de mi viejo y la verdad que me trajiste un lindo recuerdo. Te felicito. Estoy bloqueada, pero no quiero dejar de agradecerte por este folclore, tu edad y demostrar eso, que el folclore no tiene una edad. Es un diálogo con toda la familia", comentó Pastorutti cuando se presentó un músico que había elegido al canción folklórica El Pastor.