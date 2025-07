Ale Sergi se emocionó con un participante de La Voz Argentina y entre lágrimas recordó una historia personal: "Un poco movilizado"

Ale Sergi protagonizó un emotivo momento en La Voz Argentina y no pudo disimular su emoción en medio del programa. Precisamente, el líder de Miranda! habló de su papá tras la audición de un participante y no pudo contener las lágrimas al rememorar el apoyo que recibió por parte de él en la música.

La situación se dio luego de la audición de Oscar, un nombre oriundo de Neuquén que interpretó con guitarra y voz una versión de Sobreviviendo. Su interpretación cautivó a La Sole y al dúo Miranda! quienes se dieron vuelta y lo invitaron a sus respectivos equipos. Sin embargo, cuando vio al participante, Ale Sergi no pudo contener la emoción: "Algo absolutamente personal, que por ahí no tiene nada que ver, y no es por ponerme muy sensible, pero, ¿sabes una cosa? Sos igual a mi papá y mi papá se llama Oscar. Estoy un poco movilizado".

Más allá de esto, el participante eligió irse con el equipo de La Sole, a lo que Sergi bromeó: "Ya ni mi viejo me quiere, ¿te das cuenta?". Sin embargo, luego siguió con la emoción y contó un poco de su historia con su progenitor: "Se parece... cuando me di vuelta y lo vi, como que me bajó. Mi papá no vive y me pasa muchas veces de encontrar gente... de ver y ver a mi papá".

Por último, el cantante contó que su papá nunca llegó a verlo triunfar en la música pese a siempre haberlo apoyado, entonces cada espectáculo se lo dedica. "Fue una locura, porque mi papá me apoyó un montonazo con la música y justo cuando empezamos con Miranda!, no llegó ni a verme en el Ateneo. Me fue a ver a 200 mil lugares cuando tocaba para 10 personas, mi viejo bancándome.", reveló. Por último, finalizó: "Cuando agarramos Miranda! y pegamos, yo de alguna manera sentí que era un canje macabro del señor". Esta historia dejó a todos conmocionados, incluso a La Sole, quien no pudo contener las lágrimas y abrazó a su compañero.

La audición de Oscar y las emociones a flor de piel en La Voz Argentina

Pese a que no logró que las 4 sillas se dieran vuelta, Oscar protagonizó una de las audiciones más emotivas de la jornada. A penas empezó con su presentación personal, su hija y su nieto que lo habían acompañado empezaron a llorar emocionados por el triunfo del cantante.

Esta misma emoción continuó durante la audición, donde los familiares del participante continuaron llorando emocionados. Asimismo, la situación se replicó en redes sociales donde muchos internautas expresaron su emoción con la historia de Oscar y su familia.