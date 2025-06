Sorpresa en la cumbia por lo que reveló Pergolini: "Me dio vergüenza".

Mario Pergolini sorprendió al revelar un capítulo casi desconocido de su carrera en una entrevista con Dante Gebel: fue el primer conductor de Pasión de Sábado, el histórico programa de cumbia. “Muy poca gente sabe que yo fui el primer conductor”, contó entre risas, y explicó que aceptó el trabajo por necesidad económica a fines de los 80.

Luego, sumó: “Renuncié después del primer programa por la vergüenza que me dio”, confesó, en relación al ciclo que luego sería un clásico del género tropical. El conductor, identificado históricamente con el rock y los formatos televisivos de vanguardia, dijo que se sintió fuera de lugar: “Lo estaba haciendo por plata. Me dije ‘soy un tarado’. No vuelvo más”. El programa, creado por Marcelo Serantoni y Roberto Fontana, salió por Canal 13, pero su participación duró una sola emisión. “Espero que no haya registro de eso”, bromeó.

Además, Pergolini aprovechó para hacer un repaso crítico por otros errores de su trayectoria: dijo que Turno Tarde fue “pésimo” y recordó con incomodidad una sección de Rock & Pop TV en la que tiraban chicas a una pelopincho: “Todo mal, sexista. Hoy no pasaría ni un segundo”.

También revivió un escándalo en vivo con la banda francesa Mano Negra en La TV Ataca, cuando uno de los músicos sacó un cuchillo al aire y la policía tuvo que intervenir. “Pensé que iba a morir en televisión”, recordó entre risas. Con su estilo filoso, Pergolini volvió a desmarcarse de lo políticamente correcto y dejó una frase para el archivo: “De ese programa me arrepiento”.

Impacto en la TV: revelan la cifra que Mario Pergolini cobraría en su regreso a El Trece

Todo indica que Mario Pergolini está a punto de concretar su regreso a la televisión y El Trece sería la señal que lo recibiría. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre los detalles del proyecto, ya trascendió uno de los datos más llamativos: el monto millonario que el histórico conductor habría acordado para su vuelta a la pantalla.

Fue la periodista Marina Calabró quien reveló en Lape Club Social Informativo (América TV) que Pergolini cobraría 75.000 dólares mensuales por su participación en el nuevo ciclo. Según explicó, el conductor habría solicitado cobrar en moneda extranjera “para evitar sorpresas” ante la situación económica del país. Incluso él mismo lo admitió días atrás frente a un notero de Intrusos, cuando dijo con sinceridad: “Pedí en dólares, ¿para qué voy a mentir? Yo no necesito estar en la tele”.

Además, confesó que su referencia salarial fue su colega Santiago del Moro: “Pregunté cuánto gana Del Moro y pedí un 20% más”, lanzó entre risas, dejando en claro que no negocia a medias.

El programa que lo traería de vuelta a El Trece se llamaría Otro día perdido y combinaría actualidad y humor, con debates sobre temas del día. Estaría acompañado por Agustín "Rada" Aristarán y, según se filtró, los viernes contaría con participaciones grabadas desde Los Ángeles por Dante Gebel, socio de Pergolini en otros proyectos. Aunque el horario aún no fue definido, Calabró descartó que se emita en la trasnoche.