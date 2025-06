Se lo dijo a Pergolini: salió a la luz la profecía de Iorio que sacudió a la música

El video de la entrevista de Iorio a Pergolini que resonó en la música.

Ricardo Iorio es sin dudas uno de los referentes de la música argentina que aportó al ambiente del rock pesado. El artista falleció en octubre de 2023 y su legado sigue vigente a través de sus canciones y sus ocurrentes dichos en las entrevistas que brindó. Una de ellas fue con Mario Pergolini, donde salió a la luz un testimonio que se condice con el mundo de la música en la actualidad y se viralizó en las redes sociales.

Es común que en las redes se viralicen videos de momentos de la música en Argentina y en el caso de Ricardo Iorio, su popularidad como referente del rock pesado sigue vigente. También sus entrevistas, donde muchos testimonios suyos hasta se convirtieron en meme. En este caso, la reflexión que tuvo el artista fallecido en 2023 resonó en el ambiente por la "profecía" que lanzó y que tiene que ver con la actualidad de este rubro artístico.

"Si usted pusiese en ese gran programa que existe... hay un programa que vale creo un millón de dólares que pone los treinta y cinco mejores temas de Almafuerte, pone ese programa y le sale una super canción de Almafuerte ¿Lo conocía?", le preguntó Iorio a Pergolini. "No, no lo quiero", respondió el actual conductor y dueño de Vorterix.

"No, no lo quiero no ¡patentalo boludo! ¿Qué no quiero? Lo acabo de inventar", dijo fiel a su estilo Iorio. Este comentario se condice con el avance de la tecnología actual, ya que existen varios programas de inteligencia artificial que funcionan de esa manera y uno de ellos se llama Suno. La metodología es la siguiente: uno comparte el audio de una canción -propia o conocida-, el género que quiere que el programa tome de referencia y sale un tema. La plataforma tiene un back up de canciones de todos los géneros a nivel mundial y con la información que pone el usuario, se logra llegar a una canción nueva o mejorar el audio que suba la persona.

El video de esta entrevista fue publicado por una página de Instagram que se dedica a hacer contenido ligado al rock nacional y despertó muchas reacciones entre la gente. "Un adelantado, como siempre"; "Siempre fue distinto, por eso es icónico"; "La vio Ricardo", fueron algunos de los comentarios expresados.

Así fueron las últimas horas de Ricardo Iorio antes de morir: "Sintió ese dolor"

“Empezó a sentirse mal en la casa, tuvo un fuerte dolor en el pecho. Se acostó, llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto. Se desconocía si había tenido algún problema anterior”, expresó su abogado, Juan Ignacio Vitalini, en diálogo con Martín Ciccioli.

Añadiendo detalles de las últimas horas de Ricardo Iorio con vida, el abogado Vitalini agregó: "Es muy sorpresivo todo. Estaba todo bien, solo sintió ese dolor en el pecho. Una locura. Es una triste noticia”. En tanto, el parte médico del deceso del cantante relató cómo fue el traslado hacia el hospital, perdiendo la vida antes de llegar a la institución.