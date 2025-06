Es inminente: una leyenda del rock nacional anunció su retiro de la música

El músico deslizó que planea jubilarse próximamente.

El mundo del rock nacional tiene a muchas figuras que trascendieron con sus discos y una de ellas realizó un anuncio inesperado para la música. El artista en cuestión habló sobre sus próximos compromisos en este 2025 y vaticinó que planea retirarse de los escenarios pronto, lo que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura.

En diálogo con Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe por América TV, Iván Noble expuso detalles acerca de su retiro de la música. En primera instancia, habló sobre la emoción que le generó terminar su libro El doctor Álvarez contra los All Blacks, inspirado en su padre fallecido años atrás.

Iván Noble es el líder de Caballeros de la Quema.

En ese momento, Lapegüe le preguntó si a pesar de su fuerte vínculo con la escritura, no pensaba retirarse de los escenarios. Y la respuesta del líder de Los Caballeros de la Quema sorprendió a todos: "Es lo poco que sé hacer más o menos, pero igual me quiero jubilar dentro de poco".

"Todos los que hacemos canciones después de 20 años estamos aburridos", explicó Noble. La idea es poder dedicarse como escritor, teniendo en cuenta el reciente lanzamiento de su libro y que tiene dos más en su haber: ¡Basta de escribir novelas! junto a Washington Cucurto; y Como el cangrejo: bitácora emocional de gira. "Depende de mi pereza y cuánta fe me tenga, pero si me preguntás de acá a diez años si me veo arriba de un escenario: no", vaticinó.

Caballeros de la Quema en el Movistar Arena

Después de un regreso que reafirmó su lugar en el corazón del rock nacional, Caballeros de la Quema anunció su primer Movistar Arena y el recital será el viernes 10 de octubre. Con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que marcó a una generación, la banda oriunda Morón promete una noche especial, cargada de clásicos, energía y emoción. Las entradas estarán disponibles desde el martes 17 de junio a las 13 a través del sitio web oficial www.movistararena.com.ar.

El día que Iván Noble cuestionó a L-Gante en pleno furor del RKT

En 2021, L-Gante fue noticia a raíz de las supuestas "exigencias" que habría hecho para aceptar en un show en Rosario; pese a que, inmediatamente, el artista salió a desmentir de manera contundente esa información, publicada por el medio La Nación, y a catalogarla como una Fake News. "Sé poco y nada de L-Gante, soy lejano musical y generacionalmente, pero de una sola cosa estoy seguro: primero lo subieron al Circo Prime Time y ahora que lo iluminan los reflectores, le van a apuntar a la cabeza. Ojalá el pibe esté rodeado de buena madera. La va a necesitar", escribió en su cuenta de Twitter, en un posteo realizado en 2021 que generó distintas sensaciones en los usuarios, con comentarios a favor y en contra.

Como parte de esa presunta lista de pedidos que circuló aparecían, entre otras cosas, una PlayStation 4 o 5 y un televisor LED de 55 pulgadas para el joven artista, que es furor en las redes sociales en este 2021. Además, figuraban importantes bebidas alcohólicas tales como un champagne Baron B, un Johnny Walker Black Label y energizantes para todo para su equipo, entre otros requisitos. Este intento de operación mediática fue instalada luego de la visita del músico al presidente Alberto Fernández.