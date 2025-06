La televisión argentina está de luto: murió un histórico actor de Los Simuladores.

Un histórico actor de Los Simuladores murió este lunes 16 de junio a los 76 años y dejó un gran vacío en la cultura argentina. La televisión se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia que involucra a uno de los personajes más queridos de la exitosa serie nacional que sigue vigente al día de hoy.

Se trata de Sergio Lerer, actor, psicoanalista y docente, quien brilló en diversos papeles de la televisión argentina como Los simuladores, Casados con hijos, Todos contra Juan, Peor es nada y Luces y sombra. Aunque su familia decide mantener un perfil bajo al respecto, por lo que se desconocen los motivos del deceso, sus fanáticos y amigos se encargaron de despedirlo con emoción a través de redes sociales y recordar el gran legado que dejó en el mundo del espectáculo, el teatro y la cultura en general.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de la cuenta de X. "Con profundo dolor despedimos a nuestro afiliado, el actor Sergio Lerer, quien desarrolló una amplia trayectoria en teatro, cine, publicidad y TV. Fue un activo difusor del teatro y la música judía. Acompañamos con afecto a sus seres queridos", informaron con gran pesar.

Quién fue Sergio Lerer

Sergio Lerer fue un actor, psicoanalista, docente y cantante argentino que alcanzó notoriedad en cine, teatro y televisión. Nacido el 24 de septiembre de 1948, provino de una familia de profunda tradición artística: su padre, actor en Polonia, y su madre, ceramista; mientras sus hermanas se destacaron en el canto lírico y la literatura.

Graduado en psicoanálisis y profesor universitario, combinó su faceta intelectual con una carrera artística diversa. En televisión, participó en varios programas emblemáticos, entre ellos Los Simuladores y Casados con hijos. También fue una cara conocida en la publicidad nacional, protagonizando alrededor de 70 comerciales a lo largo de su trayectoria.

Su legado cinematográfico incluye desde producciones independientes hasta proyecciones internacionales. Participó en títulos como Naked Tango, El censor, Morir en San Hilario y Hijo del río, y tuvo roles en grandes películas como Evita (1996, junto a Madonna) y Siete años en el Tíbet (1997, con Brad Pitt). En el teatro, Lerer fue un activo difusor del teatro y la música judía, destacándose en obras como Es difícil ser judío, Draculovich, La familia y Jasie, la huérfana. También trabajó con Norman Erlich y formó parte del circuito filodramático en idioma yidis.

Confirmado: la película de Los Simuladores no se va a hacer y salieron a la luz los motivos

En diálogo con TN Show el actor Federico D'elia reveló que la película de Los Simuladores no verá la luz en el corto tiempo y profundizó en la decepcionante noticia: “El porcentaje de que se haga es 0,01%. Hoy no está la posibilidad porque estábamos con Paramount que no la puede hacer la película, así que la verdad que hoy no hay posibilidades. No hay posibilidades de hacerla. No sabría contestarte a futuro porque siempre que contestamos a futuro fallamos con esto, hasta en el presente fallamos. Ya muchas veces ilusionamos. En este caso no es culpa nuestra haber generado esta ilusión, la verdad, porque estaba todo para que se haga. Pero no, no, por ahora no se va a hacer”.