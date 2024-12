Es español, se hizo conocido en redes por su fanatismo por Los Simuladores y los Redondos y recolecta dinero para viajar a Argentina

Rafael Calvente nació hace 45 años en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, España, y desde muy temprana edad se sintió atraido por el mundo audiovisual. De hecho, en la adolescencia, con sus amigos filmaba películas caseras en VHS. Consecuentemente, cuando apareció Youtube sintió que era la plataforma perfecta para canalizar sus pasiones. De hecho, en un momento abrió su propio canal en el que subía contenido muy variado, hasta que vio un recital del Indio Solari y quedó anonadado tras ver lo que sucedía con el público y Ji, ji, ji. Desde ese entonces, empezó a interesarse por Argentina, particularmente con la serie Los Simuladores, cuyos integrantes pasaron por Cosas de Rafa. Ahora sueña con visitar nuestros país y Uruguay para eso recauda dinero a través de un crowdfunding.

“Yo llevo subiendo vídeos a YouTube desde antes que existiera YouTube (se ríe). Tengo 45 años y desde pequeño siempre me ha gustado el tema de lo audiovisual, el teatro, la música. De hecho, con mis amigos grabábamos películas y cortos, hacíamos series. Bueno, en un momento he podido comprarme un ordenador en condiciones para grabar, editar y subir vídeos. Así fue que en 2019 armé mi canal: Cosas de Rafa”, rememora este cocinero que en la actualidad vive en Mallorca.

Y le explicó a El Destape cómo llegó a interesarse por Argentina: “Hubo un antes y un después cuando vi Ji, ji, ji del Indio Solari en un video de un recital en Tandil: fue como si me cogieran el cerebro y me lo abrieran junto con el corazón. Ver tantísima gente de esa manera, disfrutando, saltando, o sea: una locura... Eso aquí en España no existe y me quedé fascinado. He visto el documental de Tsunami... He consumido muchas más cosas y me parece fascinante todo lo que envuelve al Indio”.

Su encantamiento por Los simuladores y una cena pendiente con Federico D´Elia

Con todo, ese fue solo el comienzo de su atracción por Argentina. Al poco tiempo, sus seguidores empezaron a enviarle material de todo tipo hasta que llegó a sus manos el primer capítulo de Los simuladores. Rafa se quedó impactado por el programa que se emitía por Telefé en Argentina. A tal punto llegó su fanatismo que luego realizó entrevistas con Federico D´Elia y Jorge D´Elia (su padre y parte de la brigada B en la serie).

“A mi Diego Peretti me gustaba desde siempre y me recomendaron ver Los simuladores. Y pense: ‘Joder, cargarme una serie, grabarla, seguirla, subirla’. Entonces lo que he hecho es verla en transmisiones en directo. Miraba cada capítulo con mis seguidores y después lo subía a Youtube. La serie es alucinante, no sé cómo con tan poco presupuesto – según lo que me comentaron- han conseguido esos guiones, con enredos tan geniales: me ha encantado”, expresó Rafa sobre su atracción para con el producto de Damián Szifron.

El Youtuber Old School -tal como se hace llamar- añade que el ciclo argentino también tuvo su versión española en 2006, pero no lo acompañó demasiado el rating. De hecho, recuerda que se extendió durante dos temporadas y que en aquella propuesta contaba con el mismo Federico D´Elia en el papel de la serie original: el de Santos, el cerebro del grupo de simulación.

“Quedé con Federico que cuando vaya a la Argentina voy a ir a comer a su casa”, le reveló Rafa a El Destape, de concretarse su llegada al país. Tal es el nivel de buen trato con el actor que le consultó sobre la realización de la película del exitoso ciclo. Aunque deberá esperar para verla ya que su realización, según el mismo Diego Peretti, se tuvo que posponer por cuestiones de financimiento.

¿Por qué su conexión con la actualidad argentina le generó subir poco contenido?

La atracción de Rafa por nuestro país aumentaba en simultáneo con los materiales que les iban llegando de los seguidores de su canal. En ese contexto, también se hizo fan de Peter Capusotto y sus videos, reaccionó y se deslumbró con provincias como Tucumán, quedó subyugado con la tonada cordobesa y se rió a carcajadas con los cuentos de Luis Landriscina. En síntesis: se enamoró de Argentina.

Por eso, desde ya hace unos tres años empezó a contemplar la posibilidad de viajar, aunque aún solo era un sueño. Luego, llegó su interés también por Uruguay, con quien también le sucedió algo similar que con Argentina. Entonces, a partir de cierto momento, planteó el juego de comparar a ambos países sudamericanos. Quién tiene el mejor mate, asado o pizzas, fueron algunas de sus preguntas lanzadas a su audiencia que se encendió para responderle. Asimismo, se vio muy interesado por el carnaval de los orientales, cuyas murgas pasaron con alguno de sus integrantes por su espacio cibernético.

“Jorge, un amigo de Buenos Aires, me pasó un video de la murga La Trasnochada y yo soy muy aficionado del carnaval de mi pueblo y me encantó. Fue reciente, a finales de 2023, luego vi las agrupaciones que concursaban en el Carnaval de 2024. Y este año subí mucho contenido relacionado; es todo un universo muy interesante. Y hasta llegué a entrevistar a los más grandes de las murgas uruguayas: Pitufo Lombardo o Raúl Casrro, por ejemplo”, dijo Rafa para explicar como fue in crescendo su interés por el país oriental.

Como contrapuesto, dejó de subir tanto material sobre Argentina porque está muy informado sobre la coyuntura política, económica y social, por lo que se sintió desganado para imprimirle un tono jovial ante lo mal que lo está pasando un sector del país como los jubilados.

“Me da mucho reparo subir contenido de Argentina. Tengo muchos amigos allí y me cuentan lo que pasa con las pensiones y los medicamentos de los jubilados y me da una pena tremenda. Es como que prefiero no hacer nada, porque siento como un nudo en el cuello. Y encima yo pidiendo dinero”, precisó sus sensaciones sobre la actualidad en Argentina.

El objetivo final: llegar a tierras rioplatenses

En esa dinámica, hace unos meses decidió por consejo de una pareja amiga plantear un crowfunding para venir a tierras rioplatenses y comparar in situ qué país gana en la competencia.

“Hace un mes sacamos un primer crowdfunding con una página de aquí España y resulta que tú tienes que colocar un objetivo, un plazo y un monto. Lo que pasó fue que conseguí recaudar 1500 euros, me quedé bobo, pero el problema es que si no llegás a lo pedido (4 mil) ese dinero se devuelve”

“Sin embargo, la repercusión me pareció buena y pensé que tenía que encontrarle una vuelta. Entonces, en estos mismos momentos, tengo varias formas para depositarme en España, Uruguay y Argentina porque cada país tiene sus limitaciones. En España, por ejemplo, hicimos un Bizum con un ´número de teléfono. En Uruguay me hecho una cuenta con un banco que se llama Abitat que hacen colectivos, el mío se llama El viaje de Rafa y en Argentina viene el quilombo”, se ríe el influencer español.

Y agrega: “Es imposible que un extranjero que, como yo, vive afuera de Argentina pueda hacerse algo de allí: ni un Mercado Pago, ni un Cafecito, nada. El problema viene cuando yo ese dinero recaudado me lo quiera pasar a mi cuenta de España. Así que finalmente decidí hacerme un PayPal y utilizaré esa inversión para comprar cuando viaje”.

La conformación del tridente de plataformas para recaudar el dinero es bastante reciente, con lo cual, Rafa tiene toda la fe de alcanzar su objetivo. Si bien vendría a tierras rioplatenses en cualquier momento, su plan ideal sería lograrlo para febrero próximo, así puede ver el carnaval. Teniendo en cuenta la primera experiencia frustrada de crowdfunding, ahora que diversificó la forma de depósito, hay fuertes posibilidades y así el influencer podría cumplir su sueño.