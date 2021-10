L-Gante desmintió a La Nación por sus supuestas exigencias: "No se coman el chamu"

L-Gante desmintió de manera contundente lo que informó La Nación y lo que también publicaron otros medios de comunicación con relación a los supuestos pedidos excesivos por los que le habían cancelado un show musical en Venado Tuerto, Santa Fe. El cantante de cumbia de apenas 21 años mostró cómo era el camarín a través de varias historias con fotos y videos en su cuenta oficial de Instagram (@lgante_keloke) y evidenció así una nueva fake news difundida por el portal ultraopositor, luego de su charla con el presidente Alberto Fernández.

Como parte de esa presunta lista privada de pedidos que luego se divulgó, aparecían, entre otras cosas, una Playstation 4 o 5 y un televisor LED de 55 pulgadas para el joven artista que es furor en las redes sociales en este 2021. Además, también figuraban importantes bebidas alcohólicas como un champagne Baron B, un Johnny Walker Black Label y energizantes para todo para su equipo, entre otros requisitos.

El documento dado a conocer por varios medios indicaba que los organizadores del evento habían argumentado en un comunicado: "Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos. Por eso, estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 9 de octubre de 2021 en la ciudad de Venado Tuerto".

La bronca de L-Gante por la falsa lista de exigencias para un show en Venado Tuerto

Sin embargo, el protagonista explotó al enterarse de esta fake news de La Nación, entre otros medios, y dejó un mensaje fuerte en Facebook: "Gente, eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca para este lado. No le crean y reclamen lo suyo... Una, que yo no escabio; y otra, que no juego a la Play cuando estoy trabajando. Corrrrrrrta. PEDAZO DE GARC@, ya te vas a poner el moño".

Más tarde, en Instagram, L-Gante subió varias historias en las que demostró que se trató de un camarín absolutamente normal en todo sentido y repitió la consigna de "no se coman el chamu" para sus casi cuatro millones de seguidores en la mencionada plataforma. Allí se puede observar a Elián Ángel Valenzuela en una breve grabación cuando se dirige irónicamente a su madre, Claudia Valenzuela: “Acá estamos, rey. Mi mamá… Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55?”.

Al mismo tiempo, al creador de Cumbia 420 le sirvió para compartir la comida que le prepararon en el Estadio Cubierto Claudio Newell: sándwiches de miga, empanadas, fideos con tuco y demás, muy lejos del catering de pizzas y hamburguesas que supuestamente había ordenado para la previa al show.