La minera Rio Tinto-Rincon se encuentra detrás de la privatización del Belgrano Cargas

La administración Milei avanzó en las últimas semanas con la entrega -vía privatización- del Belgrano Cargas, ramal que atraviesa 17 provincias y opera una red de 7600 kilómetros. Entre el 27 de mayo y el 6 de junio, funcionarios del Gobierno nacional mantuvieron dos reuniones con la megaminera Rincon Mining (ex Río Tinto), abiertamente interesada en quedarse con este activo estratégico para el transporte del litio que extrae desde Salta y Catamarca.

El proyecto Rincon Río Tinto (operado en el país por Rincon Mining Pty Ltd sucursal argentina) implicará un desembolso de 2724 millones de dólares como condición para acceder a los beneficios específicos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Los principales accionistas de la compañía son BlackRock Investment Management (UK) Ltd (3,3%), The Vanguard Group (3,016%), BlackRock Fund Advisors (2,6%), SSgA Funds Management (1,045%) pero también la china Aluminum Corp. of China (14%). A nivel global, poseen un acuerdo de exclusividad con Tesla, propiedad de Elon Musk. En marzo, varios delegados del dueño de la red social X también visitaron el país para asegurarse un lugar privilegiado en la cadena de suministros para su empresa de autos eléctricos. Ahora, la mega minera también quiere quedarse con una parte de la traza del Belgrano Cargas.

Todo esto sucede bajo la estricta mirada del gobierno de los Estados Unidos.

Intereses manifiestos

El pasado 6 de junio, el abogado Santiago Cicchetti, gerente de asuntos externos de Rincon Mining solicitó una reunión con el secretario de minería, Enrique Lucero, para avanzar en el próximo proyecto de interés de la multinacional: la privatización del Belgrano Cargas. “La reunión tuvo por propósito informar a la Compañía sobre los planes de privatización del sistema del Ferrocarril Belgrano Cargas, dado el interés manifestado por la empresa de participar en la licitación en atención a sus futuras necesidades logísticas, para sus operaciones de litio en Salta y Catamarca”, puede leerse en la web del Registro Único de Audiencias.

Por el lado de la mega minera participaron del encuentro, además de Cicchetti, Guillermo Enrique Calo, director de Rincon Lithium Project·Rio Tinto; y Paula Uribe, de nacionalidad norteamericana, directora de asuntos externos para Latinoamérica.

Los funcionarios nacionales que concurrieron a la reunión fueron Martin Nicolás Maccarone, secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía. Este funcionario llegó de la mano de Luis Caputo en octubre de 2024. Previamente se desempeñaba como titular de la constructora Coinsa. También fue de la partida Fernando José Ciacera, director nacional de la Cadena de Valor e Infraestructura Minera.

Por el lado de Trenes, estuvo el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini; el titular de Trenes Argentinos, Alejandro Martín Nuñez, un funcionario con intereses económicos en la consultora GC Fintech SA, socio del empresario Jorge Germán Neuss; Leandro Nicolas Ostuni, director del Belgrano Cargas; y María Eugenia Barbieri, como asesora de la secretaría de Transporte.

Este fue el segundo encuentro entre los representantes de Rincon Mining y los funcionarios nacionales con la mirada puesta en la privatización del Belgrano Cargas. La primera había transcurrido diez días antes, el pasado 27 de mayo, también en el despacho del secretario de minería, Enrique Lucero.

La entrega del Belgrano Cargas

“Todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar”. En octubre del año pasado, Manuel Adorni sacaba a relucir el manual perverso del menemismo para anunciar la decisión de privatizar el Belgrano Cargas, bajo el amparo del DNU 70/23 y la Ley de Bases. En la década de 1990, el arquitecto jurídico de la reforma del Estado durante el primer ciclo del neoliberalismo, Roberto Dromi, lo explicaba con palabras similares: "Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. La Historia se repite…

La administración Milei ya tiene prácticamente decidida la privatización de este ferrocarril que es tan neurálgico como la red fluvial del Paraná (la mal llamada Hidrovía). Probablemente se avance con tres ramales, donde el que gane la licitación se llevará una traza completa. En este contexto, la minera Rincon Mining–Río Tinto pretende quedarse con la traza que surca las provincias con las principales cuencas de litio.

El Belgrano Cargas había sido recuperado en 2013 luego de todo el proceso privatizador de los ´90. Sus vías atraviesan 17 provincias y opera una red de 7600 kilómetros. Por allí pasa gran parte de la producción agropecuaria nacional –no solo los productos de la Pampa húmeda-, como tránsito previo a la exportación de esas mismas materias primas; sumado a la producción minera del norte del país.

Las grandes cerealeras exportadoras de aceites y materias primas, dueñas de los principales puertos de rosario también están detrás de este servicio, como pueden ser Cargill, Cofco, Bunge y Viterra. De hecho, basta analizar los propios balances del Belgrano Cargas para visualizar la injerencia de las cerealeras.

“La empresa agroindustrial (Cargill) realizó mejoras en la infraestructura de vía, pero fundamentalmente eficientizó el sistema de transporte a través de la implementación de un nuevo redler de carga que es la cinta que lleva la mercancía hasta el ferrocarril. A raíz de esto los vagones cerealeros se llenan con mayor rapidez”, puede leerse en el sitio oficial de Argentina.gob.ar.

El Decreto 67/2025 fue el que dio paso al inicio del proceso de privatización. En su texto, también se hablaba de un esquema de infraestructura abierto. Así lo explicó en su momento el titular de la Agencia de Transformación de Empresas, Diego Chaher: “El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, por lo que implica que el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías, evitando con esto conductas monopólicas”.

De Elon Musk, BlackRock y el Belgrano Cargas

El ex funcionario norteamericano, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, Elon Musk, tiene sus ojos puestos en el litio argentino. El pasado 17 de marzo, el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, recibió una delegación de varios integrantes de la empresa Tesla quienes vinieron al país a informarles a las autoridades locales parte de su acuerdo de exclusividad con la firma Arcadium Lithium, su principal proveedor de carbonato de litio en el país.

La delegación de Musk estuvo compuesta por los gerentes Matthew Severson, responsable del área de minerales para baterías de Tesla), Hao Peng, responsable de la cadena de suministros para baterías y Santiago Suarez, también del área suministro de minerales.

“La reunión tuvo como propósito interiorizar a esta Secretaría sobre los vínculos de Tesla con la firma Arcadium Lithium, su proveedor de carbonato de litio en Argentina; e interiorizarse sobre las perspectivas en el mercado argentino de una mayor integración de la cadena de valor hacia la posible producción de cátodos de litio. También se trató sobre la actualidad del mercado del mundial de producción de vehículos eléctricos”, habían informado desde la Casa Rosada, según la reconstrucción realizada por El Destape.

La principal productora de litio en el país es Arcadium Lithium, una sociedad que nació de la fusión entre Livent y Allken. Son pocos los jugadores globales, extremadamente concentrados y con un alto componente del opaco mundo financiero.

Durante los primeros días de marzo de este año, Arcadium fue adquirida por la mega operadora Río Tinto por un total de 6700 millones de dólares. En el país, Arcadium Lithium pasó a llamarse Rio Tinto Lithium e incluirá el proyecto Rincón, operado en el país por Rincon Mining Pty Ltd sucursal argentina. Para ingresar en el RIGI, prometieron una inversión de 2700 millones de dólares.

La otra iniciativa presentada por Río Tinto se denomina Sal de Vida, operado por Galaxy Lithium SA; se encuentra radicado en la provincia de Catamarca y su compromiso de inversión alcanzaría los 818 millones de dólares.

Los principales accionistas detrás de Río Tinto son BlackRock Investment Management (UK) Ltd (3,3%), The Vanguard Group (3,016%), BlackRock Fund Advisors (2,6%), SSgA Funds Management (1,045%) pero también la china Aluminum Corp. of China (14%).

Otros lobistas

Las reuniones de los representantes de Rio Tinto–Rincon Mining con funcionarios de la administración Milei se repitieron más de seis veces durante este 2025 y otras tantas el año pasado. En muchas de ellas, quedó claro el interés de los Estados Unidos vinculadas a las reservas de litio del país y las exportaciones a través de la red troncal del Paraná. En marzo de este año, el propio Milei mantuvo una reunión con Jakob Stausholm, CEO de Río Tinto.

El 6 de febrero de 2024, Shunko Rojas, dueño de Quipu Advisors, se presentaba como asesor de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía pero lo más curioso es que para esa fecha había solicitado una reunión con el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía en representación de la multinacional Rio Tinto. En ese encuentro, difundido como una visita institucional, también estuvieron presentes Paula Uribe, directora de relaciones institucionales para América latina de Río Tinto y Santiago Cicchetti, en representación de la filial local de la minera.

Desde entonces, Rojas fue moviendo posiciones y sus posteriores encuentros con funcionarios nacionales se concretaron en representación de su consultora Quipu hasta recaer como uno de los principales asesores de la US Chamber of Commerce (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos).

Este no es un dato menor, teniendo en cuenta las aspiraciones norteamericanas de disponer de los minerales críticos que se encuentran en el suelo argentino. En esa línea, el país adscribió al proyecto de Seguridad de los Minerales Críticos (MSP por sus siglas en inglés) tras la firma del “Memorándum de Cooperación para la Gobernanza, la Inversión y la Seguridad de las cadenas de suministro a nivel mundial” concretado en agosto de 2024.

El Memorándum le garantizará a los Estados Unidos una suerte de canal de información privilegiada, garantiza por la Cancillería argentina:

El Gobierno nacional de la República Argentina tiene la intención de proveer información a los Estados Unidos respecto de potenciales licitaciones y proyectos en la República Argentina tan pronto como dicha información se encuentre disponible.

El Gobierno Nacional de la República Argentina hará todo lo que se encuentre a su alcance para alentar a los gobiernos subnacionales a proporcionar esta información lo antes posible para garantizar que las empresas con sede en los Estados Unidos y los socios de la Asociación para la Seguridad de los Minerales tengan suficiente tiempo para participar.

La entrega de los recursos naturales por parte de La Libertad Avanza es total. No hay tren que le venga mal para su objetivo de hacer del país una economía de enclave.