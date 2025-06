Fito Páez sorprendió a todos y bancó a Javier Milei: "Un buen gobierno"

Fito Páez respalda a Milei: “Las utopías no sirven, la corrección política es abominable”.

En una reciente entrevista con la Agencia EFE de España, el legendario músico argentino Fito Páez dio un giro sorprendente en su visión política: admitió que Javier Milei está llevando adelante “un buen gobierno”. Con tono reflexivo, el artista explicó que tras años de experiencia ha comprendido que “las utopías no sirven para nada, las políticas de izquierda y el marxismo fracasaron. La corrección política es abominable. Los años te hacen entender mejor las cosas”

Paéz, quien se encuentra en Madrid presentando su nuevo disco Novela, definido por él como su obra más ambiciosa, sostuvo que hoy apuesta por el pragmatismo. “Encuentro esta era muy estimulante”, señaló, al cuestionar enfoques ideológicos pasados que, según su criterio, no dieron los resultados esperados.

Además, el músico redobló la crítica a quienes permitieron la llegada de Milei al poder: “No hubo una autocrítica abierta de las fuerzas que hicieron posible que Milei esté hoy”. Así, enfatizó que, aunque los resultados no necesariamente lo entusiasmen, comprende que ciertos ajustes eran “procesos impostergables” para la economía argentina. Su posición no implica un alineamiento total con las políticas del presidente libertario. Páez aclaró que, si bien no comparte su estilo, reconoce la legitimidad democrática de su gestión y el impacto de su agenda económica. Considera, además, que la reflexión autocrítica de los líderes anteriores habría sido clave para evitar el escenario actual .

Fito Páez apuntó contra Milei y Bullrich por la represión a jubilados: “Nunca imaginé una violencia institucional así”

Luego de la violenta represión a jubilados durante una protesta frente al Congreso, Fito Páez rompió el silencio con un mensaje contundente dirigido al Gobierno de Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El músico expresó su indignación por el accionar represivo y pidió una profunda reflexión política sobre lo ocurrido.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Páez aseguró: “Nunca imaginé una violencia institucional de esta naturaleza en un ámbito democrático”. Y agregó: “La dirigencia política entera debe replantear a cielo abierto, a la luz de todos los argentinos y argentinas, cómo se llegó a una situación como esta”.

El autor de El amor después del amor expresó su tristeza por el estado actual del país, reflexionando: “Nadie puede atravesar el paso del tiempo y ser feliz, ni siquiera el día de su cumpleaños, en medio de esta desolación demencial, de esta intemperie que abarca a toda la nación”. Sus palabras llegaron el mismo día en que cumplió 62 años, el pasado 13 de marzo.