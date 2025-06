Escándalo cripto: los Milei y funcionarios pegaron el faltazo a la comisión investigadora

Javier y Karina Milei no asistieron a la reunión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el escándalo cripto que protagonizó el Presidente. Sin los hermanos presidenciales, ni otros de los principales señalados sobre la causa de $Libra, la oposición dura insiste en destrabar la presidencia. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) cruzó a algunos expositores y los propios dieron pocas certezas.

Escándalo cripto: los que asistieron y se ausentaron

En la comisión expusieron los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich, el abogado especialista en finanzas Nicolás Pechersky, el consejero en blockchain Iñaki Apezteguía, el querellante en la causa $Libra Martín Romeo y el ingeniero especializado en sistemas Fernando Molinas.

El Presidente y la secretaria General de la Presidencia fueron citados por TAD, pero no asistieron. Tampoco participó el intermediario Hayden Davis, al que se le informó por mail mediante sus abogados, ni los empresarios organizadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuek Terrones Godoy

Por su parte, el ex asesor en criptovalores de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales envió una nota en la que avisó que no posee "información importante que aportar" ya que no tuvo "participación alguna en la creación, comercio o difusión en la criptomoneda $Libra" y aclaró que se presentó ante la justicia para ponerse "a derecho".

Tampoco asistieron el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, la titular de la extinta Unidad de Tareas de Investigación de $Libra María Florencia Zicavo, el abogado Alejandro Fargosi y el diputado español Gerardo Pisarello Prados. Este último aclaró que no pudo participar por motivos de agenda.

Escándalo cripto: lo que se dijo

"No estamos convalidando esta comisión, que no tiene autoridades y no hay posibilidad de investigación seria sin autoridades", protestó la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. En ese marco, recordó que la oposición dura presentó un proyecto para destrabar la elección de la presidencia. "El Cuerpo puede ser intérprete en el propio recinto", acotó su compañero de bloque Maximiliano Ferraro. La jornada fue comandada por el secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagán.

El jefe de la bancada de Unión por las Patria, Germán Martínez, expresó su "rechazo y respudio a los que no vinieron". "Son funcionarios públicos y demuestran que no quieren dar la cara en un tema de tanta sensibilidad", acotó el diputado santafesino. Su par del Frente de Izquierda y los Trabajadores Christian Castillo consideró que "hay que citarlos una y otra vez" a los ausentes "porque si no tienen nada que ocultar, que vengan a contestar las preguntas"

"Nunca hablé de estafa. Es una memeocoin, que se promueven en distintos paises, que hay otros presidentes que las promovieron. No puedo explicar las razones del twit, pero lo borraron así que debe haber habido una confusión de distintos lugares", expuso Pechersky, uno de los expositores propuestos por el bloque oficialista de LLA. "La situación de estafa es muy clara, no nos tome por idiotas", protestó Castillo. Su par del PRO Cristian Ritondo consideró que no se lo estaba tratando al invitado con respeto.

Luego, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot planteó que le "encantaría" que Milei "se constituya como denunciante y que denuncie al que estafó" ya que "se es estafador o estafado" y no hay tercera posición".

"Yo le creo al Presidente, que alguien lo estafó. Lo que no puedo entender es que hayan pasado 150 y ese tipo no esté denunciado y si lo esté el propio Presidente", insistió.

"Yo invertí en $Libra y no me siento estafado", señaló Apezteguía, convocado por el bloque de los radicales "peluca" para la comisión. La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva le reprodujo una publicación en redes sociales en las que el propio consejero en blockchain no recomendaba invertir en la cripto promocionada por el Presidente. "Yo vine a responder por la tecnología", se limitó a responder.

Romeo, a su turno, sostuvo que $Libra no fue un "episodio aislado, no fue un error técnico ni una travesura ni un memecoin" sino un "robo orquestado, con lenguaje institucional, por figuras políticas y hasta con ciertas promesas patrióticas, diciendo que venían apoyar a las Pymes y a las fintechs".

"Lo que está en discusión hoy en esta comisión es si los diputados de LLA y sus aliados van a tener la valentía institucional y el compromiso democrático para permitir una investigación profunda", lanzó el querellante, dicho que enervó al diputado oficialista Nicolás Mayoraz.

El santafesino le preguntó en qué se sintió engañado, ya que "sigue teniendo el activo" aunque "perdió valor". Romeo sostuvo que tenía que contestar "cosas que son burdas". Martínez le recordó que ante el comentario de Ritondo "nosotros nos acomodamos" y él estaba haciendo "lo mismo que criticaron".

Romeo finalizó su exposición pidiendole disculpas a Mayoraz por el tono "áspero" y expresado su enojó con la diputada Nadia Marquez porque se refirió a él como "un bobo que invierto mientras me corto el pelito". La neuquina aseguró que no le dijo bobo.