La comisión por el escándalo cripto se vuelve a reunir, pero da por hecho el faltazo de Javier y Karina Milei

Sin Javier y Karina Milei ni funcionarios ni intermediarios que habían sido citados, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación por el escándalo cripto del Presidente tendrá una nueva reunión mañana, en la que expondrán quienes fueron citados y confirmaron presencia.

Según confiaron a El Destape desde fuentes parlamentarias, a la reunión de mañana a las 16 en el anexo de la Cámara de Diputados asistirán los expertos Fernando Molina, Santiago Siri, Maximiliano Firtman e Iñaki Apezteguia y los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estas presencias le fueron confirmados a Adrián Pagán, secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados, que hace las veces de coordinador de la comisión investigadora, que no definió su presidencia. "No es obligatorio, así que muchos no van a venir", se lamentaban la semana pasada desde una bancada opositora.

Es así que fueron citados -y no confirmaron asistencia- Javier y Karina Milei, el intermediario Hayden Davis, los empresarios organizadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el ex asesor en criptovalores de la Comisión Nacional de Valores Sergio Daniel Morales; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, la titular de la extinta Unidad de Tareas de Investigación de $Libra María Florencia Zicavo, el diputado español Gerardo Pisarello Prados y el abogado Alejandro Fargosi.

Al margen de los expositores de mañana, la oposición dura (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda y los Trabajadores) barajaban la posibilidad de, en una eventual sesión en el recinto, emplazar la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar y dictaminar un proyecto para destrabar la elección de la presidencia.

Adrián Pagán, secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados

En el proyecto se modifican en los expedientes que habilitaron la investigadora y se establece que, en caso de parálisis por no tener presidencia del grupo, se elige como titular al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputados en el pleno. También se estipuló que en caso de empates, el titular de la comisión votará para definir.

Por último, se establece que el plazo máximo de funcionamiento comienza a correr a partir de la designación de las autoridades y la fijación de los días y horarios de reunión. Según el primer proyecto aprobado, la comisión investigadora tiene tres meses para funcionar y de ahí, en treinta días, debe elaborar un informe.

En dos oportunidades la comisión comenzó a votar por el presidente y en las dos se produjo el mismo resultado: 14 votos de la oposición dura por la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva y otros 14 para el jefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, que contó con el respaldo del oficialismo y sus aliados el PRO, la Unión Cívica Radical, Liga Federal-ELI, Movimiento de Integración y Desarrollo e Innovación Federal.

Si bien el oficialismo pudo neutralizar de manera parcial la elección de la presidencia, la negativa de LLA y sus aliados a responder sobre la estafa de la criptomoneda $Libra hizo revivir la posibilidad de un juicio político. Si bien esta iniciativa fue había sido promovida solo por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica anunciaron que iban a impulsar el enjuiciamiento a Javier y Karina Milei.

La comisión de Juicio Político tiene como titular a la diputada de LLA Marcela Pagano, aunque el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconoció esa votación, en el marco de una disputa interna de Javier y Karina Milei, a través de otros actores.