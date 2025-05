Se filtró la millonaria cifra que va a cobrar Mario Pergolini en El Trece.

Mario Pergolini está cerca de volver a la televisión y El Trece parece que será la nueva casa del conductor que otrora brilló en CQC. Aunque por ahora no se sabe mucho sobre el ciclo de Pergolini, la periodista Marina Calabró ya filtró cuál sería su millonario contrato en caso de volver a la pantalla chica.

Días atrás, Pergolini fue interceptado por un movilero de Intrusos (América TV) y cuando el cronista le preguntó sus condiciones para su vuelta a la televisión, el conductor sentenció de manera contundente: "Pedí en dólares, para que voy a mentir... viste cómo está el país. Yo no necesito estar en la tele". Y agregó: "Yo pregunté '¿cuánto gana Del Moro?' y pedí un 20% más".

Pero este martes la periodista Marina Calabró reveló en su columna en Lape Club Social Informativo (América TV) que el programa que conduciría Mario Pergolini se llamaría Otro día perdido y su formato sería de "debates de temas de actualidad con humor". El ciclo estaría co conducido por Agustín "Rada" Aristarán y los viernes tendría una participación especial el socio de Pergolini Dante Gebel, quien grabará desde Los Ángeles. Aunque el horario no está definido, la periodista descartó que el ciclo vaya en la trasnoche.

La revelación más sorprendente de Marina Calabró vino cuando se refirió al cachet artístico que arregló Mario Pergolini, quien cobrará la cifra millonaria de U$S 75.000 dólares por mes. “El negocio de Mario está posicionado con fuertes marcas premium”, cerró la hermana de Iliana Calabró.

Semanas atrás, Adrián Suar se dirigió a sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores una foto en la que se lo ve al lado del histórico conductor de radio. En la imagen, se los puede ver dándose un cálido abrazo. La foto fue publicada primero por Pergolini, que agregó un sticker de Instagram debajo y puso: "¿Es hora de volver?". Al ratito, Suar la compartió en su cuenta y le sumó: "Es hora". Así, quedó más que claro que se trata de una nueva oportunidad que el productor le brindó a Pergolini y que es una posibilidad firme que reaparezca en la pantalla de El Trece.

Cabe destacar que meses atrás, en las noticias, habían surgido rumores de una posible vuelta del conductor radial al canal, ya que aparentemente, Suar tenía el deseo de contratarlo para un programa que ya tenía pensado.

Así fue la tensa pelea de Suar y Pergolini: "Pelotudo"

En la emisión de Dejá que entre el sol del martes 11 de marzo, Mario Pergolini charló con Adrián Suar vía llamado telefónico con un tono descontracturado, pero con una complicidad entre ambos en torno a la feroz pelea que tuvieron hace más de 20 años. Todo se remonta a la época en la que CQC se transmitía por El Trece y cuando Suar llegó a la gerencia del canal, reestructuró la grilla de programación, decisión que no cayó para nada bien en Mario.

"De la última pelea que no hablamos casi, ¿no?", le dijo Suar entre risas. "Vos recién asumías, tenías un año en El Trece como director. Y Adrián tenía una tira grandiosa y dice 'levanto CQC un martes' y nos llama a nosotros como diciendo 'a estos pibes no les va a preocupar'", soltó Pergolini. En ese momento, el actor dio su versión.

"Tuvimos la reunión y digo 'mirá Mario, siento que quiero meter CQC los jueves y el unitario de Polka los martes. A partir de ahí, se armó una discusión muy fuerte y dije 'bueno Mario, no me podés hablar así'", detalló Suar, mientras Pergolini irrumpió y dijo: "Yo lo que me acuerdo es que estaba muy enojado. Lo que sentía es que la decisión ya la había tomado, no me había consultado un carajo".

Para cerrar, y en un tono amigable, el protagonista de películas como Me casé con un boludo y Un novio para mi mujer reveló: "Vos te levantaste, con la altura que tiene y mi altura dije 'uh, que feo momento voy a pasar'. Me miró con mucho odio. Se fue y lo más gracioso fue que cuando sale escucho que le dice a mi secretaria '¡tu jefe es un pelotudo!".