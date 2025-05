Mario Pergolini habló sobre el brote de sarampión que hay en Argentina.

Mario Pergolini reaccionó en su programa de streaming ante el brote de sarampión que se vive en Argentina y apuntó contra los antivacunas y las consecuencias de esa filosofía a nivel social. El famoso conductor de televisión buscó generar consciencia en su audiencia sobre cuán peligrosas son ese tipo de corrientes, ya que van en contra del avance de la sociedad.

Los primeros afectados de sarampión fueron del barrio de Palermo en febrero de este año y con el tiempo se extendió a varios rincones del AMBA. "No podemos estar atravesando una epidemia de sarampión. No está bien, no es justo, no es lógico. Si hay algo que la humanidad podría haberse sentido orgullosa por estar mancomunada, por haber llegado a una conclusión clara y respetable es que las vacunas nos hacen bien", comenzó su descargo el comunicador.

"Las vacunas son seguras. Están comprobadas que son seguras. No te dejes llevar por teorías conspirativas o porque tal vez alguna vez pasó algo en miles y miles de millones de personas. No podemos tener sarampión. A lo mejor te pesa el culo, yo te entiendo, pero nuestros padres lo hicieron. Nosotros lo hicimos a nuestros hijos. Y esperamos que ustedes, nuevas generaciones, también lo hagan con sus hijos", cerró el presentador.

Las sentidas palabras de Mario Pergolini a Lali Espósito

El conductor entrevistó a la artista en el marco del lanzamiento de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama y destacó cuán bien parada estuve en relación a los ataques de Javier Milei hacia ella: ""Vos en un momento acabás de decir, que está super lindo, 'yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra'. Pero no todas las estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que tendemos a subestimarlas, logran lo que... a mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron", comenzó Pergolini. Y siguió: "Demostraste eso: que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado, a Mirtha Legrand le costó, de grande, recién ahora, le están tirando buena onda a Mirtha, más allá de si se lo merece o no. Pero eso no se logra nomás siendo artista, Lali".

"Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas, o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla... la verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso, porque todo lo que hiciste artísticamente en parte construyó eso", reflexionó Pergolini mientras Lali no pudo evitar la emoción en su rostro. "Voy a llorar Mario ¿Cómo vas a terminar la nota así?", le dijo entre risas. "No, boluda, no era para eso, te pido mil disculpas", respondió Mario.

Quiénes pueden y deberían darse la vacuna contra el sarampión:

La población objetivo de la campaña de vacunación en el AMBA son los niños y niñas de 6 meses a 5 años: