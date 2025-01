Volvió CQC con Andy Kusnetzoff y causó furor en la televisión: "Treinta años después".

Andy Kusnetzoff emocionó a todos los seguidores de CQC al publicar una foto que dio mucho qué hablar. Treinta años después del estreno del histórico ciclo en la televisión argentina, donde el conductor dio sus primeros pasos televisivos, Kusnetzoff volvió a mostrarse con el emblemático traje del programa y aumentó las expectativas por el regreso de CQC.

Aunque si bien en su momento el programa cosechó un gran éxito en la televisión argentina, y se mantuvo por más de 20 años en vivo, en 2014 se trasmitió por última vez y todos sus integrantes encararon diferentes caminos profesionales. Y aunque en varias ocasiones ellos mismos hablaron del gran proyecto que fue el programa, nunca se volvió a medir al aire. Sin embargo, Kusnetzoff decidió revivir la llama del fanatismo y entusiasmó a sus seguidores con una particular publicación en redes sociales.

"Treinta años después, con el mismo traje, esta vez le puse las banderitas de España y la Argentina", dijo Kusnetzoff en el video que publicó a su cuenta de Instagram. En el mismo se lo ve frente al espejo luciendo su traje pero esta vez para la edición de CQC de España, ciclo en el que estuvo como invitado para grabar ciertos segmentos. Muy emocionado por este desafío, que lo ayudó a rememorar épocas pasadas, Andy volvió a mostrarse muy agradecido con el formato.

En este marco, sumó: "Fue emocionante. Conecté con mi yo del pasado, pero adaptado a este que soy hoy. No fui a competir, solo a disfrutar". Por último, sentenció: "Todo cambió, pero la esencia sigue igual: conectar. Con el humor, con las personas. Conectar, resolver, improvisar". Por el momento, este rol se limitó solamente a la edición española, que se trasmite por Telecinco, y no hay certezas que indiquen que el programa volverá a la grilla argentina de contenidos en la pantalla chica.

La definición de Mario Pergolini sobre el gobierno de Javier Milei: "Te confunden"

El empresario y conductor radial Mario Pergolini realizó un análisis sobre los diez meses iniciales del gobierno del presidente Javier Milei y utilizó una curiosa frase para definir el primer tramo de la gestión de La Libertad Avanza. También hizo referencia a la oposición,

Las declaraciones las brindó desde el Parque de la Innovación, en el barrio porteño de Núñez, donde inauguró junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la primera edición de la Tecweek, un evento que reúne a los diferentes empresas que se dedican al desarrollo tecnológico y la industria de conocimiento.

“La verdad es que es todo una montaña rusa. Es todo tan fuerte, tan confrontativo, a veces saca el pie del acelerador. ¿Hay resultados? Sí. Pero de golpe te aparecen con cualquier cosa y te confunden. Es muy difícil evaluarlo en un todo porque es tan desparejo que me es difícil dar precisiones", analizó Mario Pergolini, en diálogo con LN+.

En esa línea, el ex conductor de CQC, agregó: "¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parece que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Van para adelante como caballo loco? ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no”.

Además el creador de Vorterix, consideró que el gobierno de Javier Milei debería estar "más calmo y un poco más tranquilo" y que de esa manera "sería todo mucho más viable". En ese sentido el ex dirigente de Boca Juniors sostuvo que le gustaría que "todo estuviera más charlado".