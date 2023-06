Pergolini confesó lo que todos pensaban de CQC: "Fumábamos"

El creador y conductor original de CQC develó un misterio de casi 30 años al contar por qué usaban anteojos de sol en el legendario programa de humor.

Mario Pergolini sorprendió a todos al contar algunos detalles desconocidos de Caiga quien caiga (CQC), el legendario programa que el dueño de Vorterix condujo entre 1995 y 2008. En ese sentido, el exvicepresidente de Boca confirmó uno de los mitos más conocidos de aquellos años, relativo a los característicos anteojos que popularizaron durante el ciclo.

CQC fue un formato que ganó mucha popularidad gracias a la desfachatez y audacia de sus primeros integrantes, que pusieron el tono de cómo sería luego el programa que marcó una época y un estilo. Como conductor y creador, Pergolini fue fundamental para que el ciclo se convirtiera en uno de los más populares y recordados de la televisión argentina.

Alejado desde hace años de CQC, el ahora dueño y conductor de Vorterix pasó por el streaming del comediante Guille Aquino en Blender y reveló algunos detalles desconocidos sobre el exitoso ciclo de humor y actualidad que condujo entre 1995 y el 2008. Una de las imágenes más características del programa fueron, sin dudas, los lentes de sol que usaban Pergolini, Juan di Natale y Eduardo de la Puente, y Aquino quiso develar un mito que siempre circuló al respecto.

El humorista le consultó al exvicepresidente de Boca si la idea de usar los anteojos de sol surgió porque, como indica la leyenda, "se fumaban un porro en la terraza de América y dijeron: ‘No podemos salir al aire con estos ojos’". "Hacíamos ese programa con 30 años o menos… Sí, fumábamos y todos me preguntaban: ‘Mario, ¿cómo seguimos?’ porque nadie se acordaba", recordó Pergolini.

Además, contó que mientras él fue conductor del ciclo, el mismo no tenía guion sino que solo había una "rutina": "Ni siquiera yo sabía qué íbamos a hablar al aire. Los tres veníamos de la radio, entonces era sencillo hacerlo de esa manera". "Empezamos a usar anteojos y todos decían: ‘Tenemos los anteojos de Caiga’. ¡Pero eran nuestros anteojos! Ni siquiera teníamos marca, hasta que después sí tuvimos. Pero quedó el chiste ese. ‘¿Qué viene ahora?’, me preguntaban. ‘Qué buena pregunta, no tengo idea’, les respondía", concluyó al respecto Mario Pergolini.

El futuro del streaming según Pergolini

Además, de hacer un repaso por su carrera en los medios, Mario Pergolini también se refirió a qué cree que sucederá con los canales de streaming, un formato que está de moda en el último tiempo con la aparición de varios proyectos similares en simultáneo. Fiel a su estilo ácido, el creador de Vorterix aseguró: "En el futuro nos veo a nosotros fracasando mal, a todos ustedes fracasando y a una inteligencia artificial haciendo el apocalipsis absoluto".