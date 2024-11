Cuál es la cábala de Yamandú Orsi y Pepe Mujica para esperar resultado de elecciones.

Yamandú Orsi venció a Álvaro Delgado en el balotaje y se convirtió en el nuevo presidente electo de Uruguay. Y tras el triunfo de las elecciones generales, el candidato del Frente Amplio no quiso romper una de sus cábalas, pero con un agregado: "copió" lo que hizo José "Pepe" Mujica la noche en el que triunfó y llegó a la presidencia.

Al igual que en la primera vuelta de octubre, Orsi estacionó alrededor de las 18:45 horas en las inmediaciones del NH Columbia, adonde asistió para esperar los resultados. El frenteamplista ya había elegido como locación ese hotel, ubicado sobre la Rambla de Ciudad Vieja.

Para en esta ocasión, con motivo de la segunda vuelta, Orsi decidió aguardar en la habitación 616, casualmente la misma que eligió en 2009 Mujica cuando fue electo presidente. En aquel entonces, el ahora expresidente expresó que no tenía "cabalas" y que iba a estar rodeado por otros dirigentes del Frente Amplio en las salas contiguas a su cuarto del primer piso de hotel.

Las otras "cábalas" de Yamandú Orsi

Además de la costumbre de Pepe Mujica, el candidato del Frente Amplio tiene otras cábalas en los días de elecciones, algunas conocidas por el electorado más cercano. Una de ellas la aplicó este mediodía, cuando almorzó con el ex intendente de Canelones y su mentor, Marcos Carámbula.

A la salida, bromeó con que hablaron más de fútbol que de política y que la reunión fue corta porque su familia lo esperaba en su casa. Allí lo esperaba la comida que había sobrado de la celebración del cumpleaños de sus hijos mellizos del último sábado.

Además, Orsi ya había revelado que llevaba siempre como recuerdo la boina de su padre. Según contó, era "un veterano" que andaba "siempre de boina". Curiosamente, el día de las últimas elecciones internas coincidió con el cumpleaños número 91 del hombre, por lo que el entonces precandidato del Frente Amplio se dirigió al cementerio luego de votar.

Tras la breve reunión, Carámbula afirmó tener una "muy serena, pero segura esperanza" sobre los resultados del balotaje de este domingo. "Me emociona muchísimo verlo a Yamandú en esta instancia. Confío plenamente en él es un canario honesto, transparente, cercano, sensible, buena gente, muy inteligente, de raíces chacareras", detalló el ex senador del Frente Amplio.

Para el ex intendente, de ser electo el candidato tiene que hacer "lo que siempre ha hecho". Orsi por su parte, destacó como una de las enseñanzas de Carámbula la idea de siempre mantener el contacto con la gente, incluso con aquellos con los que ya se habló.