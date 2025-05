Marina Calabró reveló el detalle más terrible de la denuncia de Canosa contra Lizy Tagliani

Marina Calabró reveló el detalle más terrible de la denuncia de Canosa.

La denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani sacudió a la televisión argentina y se convirtió en uno de los temas de mayor interés mediático de las últimas semanas. Tanto es así que todos los periodistas quieren saber el contenido de la denuncia presentada por la conductora de El Trece, pero esta mañana Marina Calabró aportó una inquietante revelación que dejó mudos a sus compañeros de trabajo.

Al aire de Lape Club Social (América TV) Marina Calabró habló de las actualizaciones sobre la denuncia que hizo Viviana Canosa y sostuvo: “Estaba previsto que se levante el secreto de sumario en la causa de Canosa, pero eso no pasó. Yo les pedí una interpretación a los abogados intervinientes y, no sé si coincide Mauro Szeta, pero me dicen que evidentemente no hay mucho para mostrar y están especulando con que caigan denunciantes o alguna información que pueda sustanciar la causa”.

Segundos después, la hermana de la actriz Iliana Calabró lanzó una inquietante revelación: “Creo que no quieren más filtraciones, como en la primera denuncia, el secreto está en el aspecto de que no se filtren más direcciones, si es que las aportaron de posibles objetivos para ser investigados. Y hay dos nombres más en la ampliación, que me parece que es eso lo que está preservando el tribunal”.

Semanas atrás al aire de Intrusos (América TV) Lussich leyó un mensaje que una fuente de Tribunales le confió sobre la denuncia que Viviana Canosa presentó contra Lizy Tagliani: "Si bien hay bastante hermetismo hasta el momento sobre la denuncia que presentó Viviana Canosa hoy, más allá de que haya aportado las pruebas digitalmente, el detalle técnico, desde lo judicial me confirman que no habría aportado pruebas, solo habría denunciado hechos". Y arremetió: "Desde el juzgado donde se hizo la presentación consideran que la denuncia es muy endeble". Teniendo en cuenta las declaraciones de Lussich, ahora la Justicia deberá o bien desestimar la denuncia o investigar e imputar a Lizy Tagliani, iniciando una respectiva investigación. "Esto tiene que ser vital y pronto para que entonces el nombre de una persona no sea echado a los perros de una forma que no tenga retorno", sumó Lussich.

Qué dijo Lizy Tagliani tras la grave acusación de Viviana Canosa

Lizy, conductora del ciclo Arriba Bebé en la Pop 101.5 hizo un corto pero conciso descargo a las 6 de la mañana, ni bien empezó su programa: "Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar".

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", continuó Tagliani. Y cerró: "¿O lo vas a hacer cuando te enteraste que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer. Vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, y no hacés nada cuando tengo un nene de cuatro años en mi casa durante ocho meses? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y decir 'No se lo den porque es pedófila', no ahora".