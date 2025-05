Viviana Canosa destrozó a Milei por la foto que subió burlándose del Papa León XIV

La reacción de Canosa por la foto de Milei burlándose del Papa León XIV.

Viviana Canosa rompió el silencio tras la definición del cónclave que dio a Robert Prevost como el nuevo Papa que representa a la Iglesia Católica y mostró su furia ante el mensaje que Javier Milei publicó luego de enterarse que el nombre papal que eligió el estadounidense es León XIV. La reacción de la conductora y la advertencia al aire para el presidente.

Todo empezó cuando Viviana Canosa hizo mención a la foto que Javier Milei compartió en su cuenta de Twitter y que muestra una imagen de Inteligencia Artificial de un león con sotana y vestimenta de papa, junto al epígrafe: "LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO. No más palabras Sr. Juez. Fin". De forma implacable, Canosa le contestó al aire a Milei y sentenció: "Para mi humilde ver como católica, como argentina y tomando a la distancia lo que representó Francisco, me parece una absoluta falta de respeto porque estamos hablando de un Papa, no de Inteligencia Artificial".

Quién es el nuevo Papa

León XIV fue un tapado entre los cercanos al difunto Papa Francisco. Tiene un fuerte bagaje pastoral latinoamericano, que se nacionalizó peruano luego de haber pasado por el norte de ese país como misionero durante casi dos décadas, desde 1985, en pleno conflicto interno en el país sudamericano.

Fue formador, obispo y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana y entre 2018 y 2023 enfrentó la crisis provocada por las denuncias de abusos del grupo Sodalicio de la Vida Cristiana, finalmente disuelto por Francisco. Su experiencia en el país andino refuerza su perfil pastoral y resolutivo.

León XIV se formó en Roma y asumió luego la conducción global de la orden de San Agustín, antes de ser convocado por el propio Francisco al Vaticano. Hasta minutos antes de ser electo como sucesor de Francisco, fue prefecto del Dicasterio para los Obispos, desde donde condujo la selección de obispos en los cinco continentes, en un momento en donde la Iglesia buscó evitar el cortocircuito entre el centralismo curial y sinodalidad local.

En tanto, hay quienes lo señalan por ser una "síntesis geopolítica", proveniente de un país en donde las y los fieles al catolicismo es relativamente bajo -un 23%, según datos del 2020- en donde gobierna el conservador republicano Donald Trump-, que puede llegar a ejercer como bisagra entre bloques que hasta ahora parecen irreconciliables, que hasta último momento se debatió entre un ala más bien progresista y, otra, ubicada en las antípodas.

En su primer discurso, León XIV llamó a la paz y recordó a Francisco

En sus primeras palabras como Sumo Pontífice, León XIV llamó a la paz y a una Iglesia abierta a todos. A diferencia de sus predecesores, su discurso fue escrito:

"Queridas hermanas y hermanos. Este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por el rebaño de Dios. Yo también quisiera que este saludo de paz entrara en vuestros corazones y llegase a sus familias a todas las personas en todas partes a todos los pueblos a toda la tierra, La paz sea con ustedes", comenzó.

Y continuó: "Una paz desarmante, humilde y perseverante viene de Dios. Dios que nos ama a todos e incondicionalmente. Aún mantenemos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente, del papa Francisco bendiciendo en Roma. En esa misma bendición Dios nos ama. Dios os ama a todos y el mal no va a prevalecer".

En tanto, recordó al Papa Francisco, recientemente fallecido y le agradeció por lo ocurrido durante su papado: "Gracias, papa Francisco", dijo Prevost, quien fue muy cercano al argentino y que es considerado un reformador y progresista como él.

Y a los cardenales, que lo eligieron en la cuarta votación, también les instó a "caminar junto a ustedes como una Iglesia unida, buscando siempre la paz y la justicia buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo a anunciar el Evangelio, a ser misioneros".

Además, pidió "construir puentes con el diálogo con el encuentro, llevándonos a todos a ser un solo pueblo siempre en paz". "Debemos buscar juntos ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes y el diálogo siempre abiertos a recibir a todos, a todos aquellos que necesitan nuestra caridad nuestra presencia", añadió.