Canosa se hartó y contó lo peor de la intimidad de Gonzalo Valenzuela al aire: "Lo lamentamos"

Viviana Canosa "incendió" a Gonzalo Valenzuela.

Viviana Canosa volvió a la carga y luego de su polémica denuncia contra Lizy Tagliani apuntó contra el actor Gonzalo Valenzuela, quien días atrás despreció a los argentinos y a Diego Maradona. El fulminante descargo de la conductora de El Trece y la revelación al aire de una preocupante intimidad del exnovio de Juana Viale.

La furia de Viviana Canosa se desató luego de la aparición de Gonzalo Valenzuela en el stream PorcelTV, espacio en el que el actor mostró su apoyo a Javier Milei y criticó a los argentinos y a Maradona. En este marco, Canosa le contestó al aire al chileno y arremetió: “¡Eran los ingleses! ¡Había pasado muy poco tiempo de Malvinas! Igual él hay un montón de cosas que no le puede explicar a su hijo y no tiene que ver con el gol de Diego. La verdad, Manguera, lo lamentamos pero ustedes no tuvieron ni un Messi ni un Maradona. Flaco, es así ¿qué querés que te diga?".

Segundos después de su lapidario descargo, Viviana Canosa mandó al frente a Gonzalo Valenzuela y contó una intimidad del actor: "Manguera, el moralista. ¡Andás en un auto con la documentación vencida! ¿Cómo le explicás a tu hijo que estabas ‘choborra’ y que decías ‘vivo acá cerca’?”. Por su parte, la panelista Débora D'amato sostuvo: "Lo que pasa es que él abrió su propio streaming y, en el primer programa decidió hacer este comentario. Por supuesto que el gol que le hizo Maradona a los ingleses apilándolos es mucho más lindo, pero en ese contexto tenía una connotación ‘robar’ por el tema de Malvinas. Ahora también dice que lo idolatramos a Diego por esto y no es así, hay un abanico inmenso de él como futbolista que hace que todos lo admiren y a él ya se le decía Dios desde antes, no nace ahí una categoría divina. El fútbol es un deporte con picardía, que después el VAR vino a romper".

D'amato, quien hace de contrapunto con Canosa por su ideología más cercana al peronismo, siguió fulminando al ex de Juana Viale y sentenció: "Además, también se sorprende y critica porque Néstor Kirchner hizo el pase presidencial con Cristina, hay que contarle que le puede gustar o no, pero fue el resultado de una elección. Después si robaron o no robaron o lo que fuera es otra cosa, pero él dice ‘los argentinos no se sorprendieron’ ¡Y no, si la votaron! Capaz Valenzuela le puede explicar a su hijo cómo mientras acá los pibes iban a las Malvinas, en tu país se cagaban en todos nosotros ayudando a los ingleses”.

Los polémicos dichos de Gonzalo Valenzuela: a favor de Milei y en contra de Maradona y los argentinos

"Yo creo que Milei, además de la economía y todo, ha hecho un trabajo social, volver a levantar la cabeza y que rayen la cancha. Porque si no, ya está todo permitido en Argentina. Eso viene desde (Diego Armando) Maradona. Para mí es el gran ejemplo. Él saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar la pelota con las manos y le pusieron 'la mano de Dios'. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino", sostuvo Gonzalo Valenzuela en su streaming desatando una infinidad de comentarios en su contra.

Como si fuera poco, el actor chileno agregó: "Esa cosa es un cáncer social, yo no sé. Yo me pregunto: ¿cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas? Si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen 'la mano de Dios'. Y que un presidente de la República [Néstor Kirchner], que no pasó ni con Julio César en la historia universal, que le pase el bando a su esposa [Cristina Fernández] y que a ella todo el mundo la aplauda y nadie diga nada… Y ahí empieza una cosa social que creo que la gente ya no podía más".